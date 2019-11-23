Şiraz Ekolü, Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY
Sergiye Katılan Sanatçılar:
Alirezā Tal-Jangāni, Mehrangiz Barfi, Abbās Tahvildār, Ali-Borz Omidvāri, Amine Oliā Kāzeruni, Askar Eltiām-Pur, Borhān Tavvassoli Ardakāni, Ebrāhim Keshāvarziān, Elhām Safāi, Esma'il Habibi, Fāteme Koleini, Halime Mohammadi, Hildā Kheder, Kāzem Zartosht, Leili Kāzemi, Maryam Asdaq Jahromi, Maryam Hushmand, Mehdi Sāmāni, Mohammad-Ali Bande-Khodā, Mohammad-Bāqer Rahimi, Mohammad -Javād Qorbāni, Mohammad- Sādeq Ādel, Mohammad Sāmāniān, Mortezā Farhādi, Mortezā Mo'tamedi-pur, Musā Dastār, Najme Mansur-Ābādi, Negār Hāshemi, Peymān Rahmān-Nejād, Rezā Bāseri, Ruhollā Shāhkarami, Sa'id Rāsti, Sakine Askari, Seyyed Najaf Mas'udi, Shahrām Zohrābi, Shamsoddin Jām-Gohari, Zohre Madad-Elāhi, Sanam Nur
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Hoca Alireza Tal-Jangani, 1970 yılında iranın Şiraz şehri doğumlu, Şirazın Çağdaş Hat Sanatçılarındandır. İran, Uluslararası ve İslam dünyasında çoklu ödüller kazanmıştır.
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