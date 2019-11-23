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Şiraz Ekolü, Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

Şirazli SELK Art Akademisinin sanatçıları Hoca Alireza Taljangani ve Hoca Mehrangiz Barfi’nin yönetimi ile İran’ın Klasik Hat Sanatı ve Tezhip Sanatı Karma Sergisi, 17-22 Kasım tarihleri arasında Neta Art Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanat severlerle İran’ın olağanüstü güzel ve klasik sanatını sergiledi. Sergi; Nidra Art Grup’un Organizatörlüğü’nde, Ay Gallery’nin sponsorluğu ile Mohsen Mohammadzadeh ve Yeganeh Soltani’nin yönetiminde açıldı.

Şiraz Ekolü, Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

Şirazli SELK Art Akademisinin sanatçıları Hoca Alireza Taljangani ve Hoca Mehrangiz Barfi’nin yönetimi ile İran’ın Klasik Hat Sanatı ve Tezhip Sanatı Karma Sergisi, 17-22 Kasım tarihleri arasında Neta Art Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanat severlerle İran’ın olağanüstü güzel ve klasik sanatını sergiledi. Sergi; Nidra Art Grup’un Organizatörlüğü’nde, Ay Gallery’nin sponsorluğu ile Mohsen Mohammadzadeh ve Yeganeh Soltani’nin yönetiminde açıldı.

23 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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Şiraz Ekolü, Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Sergiye Katılan Sanatçılar: 

Alirezā Tal-Jangāni, Mehrangiz Barfi, Abbās Tahvildār, Ali-Borz Omidvāri, Amine Oliā Kāzeruni, Askar Eltiām-Pur, Borhān Tavvassoli Ardakāni, Ebrāhim Keshāvarziān, Elhām Safāi, Esma'il  Habibi, Fāteme Koleini, Halime Mohammadi, Hildā Kheder, Kāzem Zartosht, Leili Kāzemi, Maryam Asdaq Jahromi, Maryam Hushmand, Mehdi Sāmāni, Mohammad-Ali Bande-Khodā, Mohammad-Bāqer Rahimi, Mohammad -Javād Qorbāni, Mohammad- Sādeq Ādel, Mohammad  Sāmāniān, Mortezā  Farhādi, Mortezā  Mo'tamedi-pur, Musā  Dastār, Najme Mansur-Ābādi, Negār  Hāshemi, Peymān Rahmān-Nejād, Rezā Bāseri, Ruhollā Shāhkarami, Sa'id Rāsti, Sakine Askari, Seyyed  Najaf  Mas'udi, Shahrām Zohrābi, Shamsoddin  Jām-Gohari, Zohre Madad-Elāhi, Sanam Nur

i   

Hoca Alireza Tal-Jangani, 1970 yılında iranın Şiraz şehri doğumlu, Şirazın Çağdaş Hat Sanatçılarındandır. İran, Uluslararası ve İslam dünyasında çoklu ödüller kazanmıştır.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 23.11.2019 04:52
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