Şiraz Ekolü, Hat ve Tezhip Sanatı Sergisi

Şirazli SELK Art Akademisinin sanatçıları Hoca Alireza Taljangani ve Hoca Mehrangiz Barfi’nin yönetimi ile İran’ın Klasik Hat Sanatı ve Tezhip Sanatı Karma Sergisi, 17-22 Kasım tarihleri arasında Neta Art Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanat severlerle İran’ın olağanüstü güzel ve klasik sanatını sergiledi. Sergi; Nidra Art Grup’un Organizatörlüğü’nde, Ay Gallery’nin sponsorluğu ile Mohsen Mohammadzadeh ve Yeganeh Soltani’nin yönetiminde açıldı.