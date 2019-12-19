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“SIR” Resim Sergisi Sapanca’da Açıldı...

Sapanca A Diamond The Resort, Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu'nun"SIR" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 13 Aralık 2019'da açılışı gerçekleştirilen sergide, yıllardır aynı atölyede resim çalışmalarını sürdüren iki sanatçıya ait son dönem eserler sanatseverlerle buluştu.

“SIR” Resim Sergisi Sapanca’da Açıldı...

Sapanca A Diamond The Resort, Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu'nun"SIR" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. 13 Aralık 2019'da açılışı gerçekleştirilen sergide, yıllardır aynı atölyede resim çalışmalarını sürdüren iki sanatçıya ait son dönem eserler sanatseverlerle buluştu.

19 Aralık 2019 Perşembe 13:23
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“SIR” Resim Sergisi Sapanca’da Açıldı...

HABER: ZAMBAK KARABAY

“ Şu uçsuz bucaksız boşluk içinde bulunan yer kürede, hem o kürenin gizemi hem de kendi sırlarımızla yaşıyoruz. Sırlarla dolu evrende, sır taşıyan canlılar olarak varız. Hepimizin, görünenden daha derin duyguları, acıları, sevinçleri, mutlulukları ve sırları var. Kendine saklarsan sırdır hepsi, saklamadığın zaman sır da yok." diyerek, içlerinde olanı tuvale döken iki sanatçı Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu 3. ortak sergileriyle sanatseverlerin karşısında...

Sanatçılar; sergiyi ziyaret eden Sapanca’nın tüm üst düzey kamu görevlilerine ve Sapanca A Diamond otelin sahipleri olan Engin ve Aslı Tekdaş'a sonsuz teşekkürlerini sunuyorlar.

Dilşad Atasoy ve Günsu Saraçoğlu'na ait, çeşitli boyutlarda 20 eserin yer aldığı sergi, 13 Aralık 2019 ile 13 Şubat 2020 tarihleri arasında Sapanca A Diamond The Resort'de görülebilir.

Dilşad Atasoy: Sır, yargılama ya da yorumlamaya değil, anlaşılma ve özümsenmeye ihtiyaç duyar. Tutsaktır içimizde, rahat durmaz, zorlar bizi, acı verir. Dışarı çıkmak, görünür olmak, özgürleşmek ister. Bu yönüyle belki de en büyük düşmanımızdır. Yaşarsınız, biriktirirsiniz, beklersiniz, direnirsiniz ve bir gün gelir bırakıverirsiniz ortalığa... Size ait olan, herkes tarafından görünür olur, özgürdür, sizden bağımsızdır artık. Sır öyle bir şey ki bence, saklayabilene değil, anlayabilene anlatılmalıdır. Resim yaparak derinleşmek, kendini ifade etmek, tuvale kendini açmak ve onunla dışa açılmak bir ifşa ediştir diye düşünüyorum. Kim bilir, belki de kendimiz tutamadığımızdan, tutması için başkalarına anlattığımız bir sırdır resim...

Günsu Saraçoğlu: Resim yaparak içindekileri aktarmak bir ifade etme biçim elbette... Tuvalde onu somutlaştırıp, görünür kılıyoruz. Hepimiz bir çemberin içindeyiz, çemberin çevresini sonsuza kadar dönebiliriz. Ama çemberin içinde olduğumuzu bilmek, ancak ondan kurtulduğumuzda görebileceğimiz bir şeydir. İşte bu nedenle daima sorguluyorum, hem kendimi hem dünyayı... Anlamaya, çözmeye ve ifade etmeye çabalıyorum. Önce kendimi anlamaya, kendi sırlarıma ermeye çalışıyorum. Kendimizin sırrına erdiğimizde yaşamın sırrına ermek mümkün olacaktır belki de. Bunun gerçekleşmesi için benim yöntemim, resim yapmak, resimle kendimi ifade etmek diyebilirim.

  

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Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.12.2019 06:21
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Günsu SaraçoğluDilşad AtasoySapanca A Diamond The ResortZambak Karabay“SIR” Resim Sergisi Sapanca’da Açıldı...
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