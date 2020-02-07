Simay Bodur “Simayca Bir Maya Hikayesi” 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sergide bir konuşma yapan sanatçı, “55 Senede 35. Sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz aslında mayaların son dönemindeyiz” diyerek sözlerini özetledi.

Simay Bodur‘un “Simayca Bir Maya Hikayesi” İllüstrasyon Sergisi Antik Otel Antik Cisterna Sergi Salonu‘nda 12 Şubat akşamına kadar Sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.

İllüstrasyon Sanatının önde gelen isimlerinden olan sanatçı Simay Bodur, 9 Haziran 1964 İstanbul doğumludur. Lisans derecesini, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı’nda, Yüksek Lisans derecesini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda Siyah-Beyaz Karanlık Oda Teknikleri teziyle almıştır. Antik Çağ Sanat Tarihi alanında doktora derecesine sahiptir.



1988 yılından itibaren; sırasıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksek Okulu’nda ve Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanı, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda Öğretim Görevlisi, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve Bölüm Başkanı ve Kartal Belediyesi’nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 2000 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu’ndan almış olduğu Proje Geliştirme Sertifikası ile pek çok projenin koordinatörlüğünü ve danışmanlığı üstlenmiştir.



Grafik, Fotoğraf, Kuyum Tasarımı, Moda Tasarımı, Sanat Tarihi, Mitoloji, Uygarlık Tarihi, Görsel İletişim, Sanat Felsefesi alanlarında akademik eğitim vermekte ve projeler hazırlamaktadır. 2014 Şubat’ından itibaren Mistic Point’in Sanat Danışmanlığını yürütmektedir.





1984 yılından itibaren; 25 karma, 45 kişisel sergi açmıştır. Başta Atatürk, Cumhuriyet Tarihi ve Türkiye-Doğa konuları olmak üzere 20 farklı konuda 100’ü aşkın dia gösterisi sunmuş, yukarıdaki çalışma alanlarında 62 konferans vermiş 100’e yaklaşan multivizyon gösterisi hazırlamıştır.



2013 Ekim’inden itibaren; 35 yıldır üzerinde çalışarak, geliştirdiği kendine ait bir illüstrasyon tekniği ile Uygarlık ve Sanat Tarihi’nden gelen bilgilerin içselleştirilmesi ile ortaya çıkan çalışmalarını, farkındalık yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görmekte ve yoluna bu ışık ile devam etmektedir.