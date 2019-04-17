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Sim Tolga'ya Meslekte 25 Yıl Ödülü

Moda ve sanat dünyasının adını çok iyi tanıdığı ve ünlü Makeup Oya Tolga’nın  avukat kızı Sim Tolga meslekte 25 Yıl ödülü ile onurlandırıldı.

Sim Tolga'ya Meslekte 25 Yıl Ödülü

Moda ve sanat dünyasının adını çok iyi tanıdığı ve ünlü Makeup Oya Tolga’nın  avukat kızı Sim Tolga meslekte 25 Yıl ödülü ile onurlandırıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 12:23
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Sim Tolga'ya Meslekte 25 Yıl Ödülü

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yıllarca Türkiye’nin en ünlü makyözü olan annesi Oya Tolga’ya, ülkemizin ünlü sanatçıları arasında ve sahne tozlarının içinde yardım ederken, bir taraftan da hayali olan avukatlık için hukuk dersleri çalışarak çok iyi bir derece ile mezun olup ünlülere avukatlık yapmaya başlayan Sim Tolga’ya geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir törenle meslekte 25 yıl ödülü verildi. Ödülü ile birlikte çektirmiş olduğu fotoğrafını sosyal medyadaki hesabında paylaşan Sim Tolga, geçen gün Başkanımızın elinden 25. Yıl  ödülümü aldım, gerçekten muhteşem bir baro başkanı seçtiğimiz için guruluyum." dedi.

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Son Güncelleme: 17.04.2019 12:26
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Yaşar ŞenyüzMeslekte 25 Yıl ÖdülüSim Tolga
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