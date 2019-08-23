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ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak

ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Bu yıl 32.’si düzenlenecek olan Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali 30 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak

23 Ağustos 2019 Cuma 13:21
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ŞİLE BEZİ FESTİVALİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

İSTANBUL- Doğası, kültürü, tarihiyle İstanbul’un gizli cenneti Şile, 30 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında bambaşka hikayesi olan bir festivale ev sahipliği yapacak; 32. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali… Şile Belediyesi tarafından 31 yıldır düzenlenen ve ‘Şile Bezini’ dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca ziyaretçiler, Şile Bezi yapımından geleneksel olarak her yıl yapılan denizde Şile Bezi yıkama ritüeline kadar çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkanı bulacak. 

 Bu yıl festivalde ayrıca 1 Eylül’de başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak.  Şile Bezi Festival’inde her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can sevilen şarkılarını Şile Bezi Festivali için söyleyecek. Dans gösterilerinin de yer alacağı festivalde sokak müzisyenleri de unutulmaz bir performans sergileyecek.

TARİHÇESİ 1930’LU YILLARA DAYANIYOR

Dokunmasından işlenmesine kadar büyük bir emeği ifade eden Şile Bezi’nin ilçedeki tarihçesi yüzyıllar öncesine dayanıyor. Şile bezini özel kılan da bugün de sürdürülen geleneksel ve doğal üretim süreci. Şileliler pamuk iplerini un ve suyla kaynatıp doğal yumaklar elde ediyor. Daha sonra el işçiliğiyle dokudukları bu ipleri Karadeniz sularında yıkayıp Şile’nin şifalı olduğu söylenen kumlarının üzerinde kurutuyorlar. Bu nedenle tamamen doğal, rahat ve sağlıklı bir kumaş türü olarak sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük ilgi görüyor. Dünyaca ünlü tasarımcılar koleksiyonlarında şile bezi kullanıyor.

‘İSTANBUL’UN EN ÖNEMLİ FESTİVALLERİNDEN’

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Bu yıl 32. sini düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadığımız Uluslararası Şile Bezi Festivali, taşıdığı kültürel değerin yanı sıra İstanbul’un en kadim festivallerinden biridir. Oluşturduğumuz etkinlik programımızla hem kıymetli Şile Bezimizi hem de diğer kültürel ve doğal güzelliklerimizi keşfetme imkânı sunacağız. Bu güzel yaz mevsimine veda edip, sonbaharın güzelliklerini yaşamaya başlayacağımız şu günlerde dağarcığını müzik, kültür ve sanat ile doldurmak isteyen tüm İstanbulluları festivalimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

ELİF HAYVALI

Önce Vatan Gazetesi

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