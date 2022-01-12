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SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 

Zorlu Sanatlar Merkezi Turkcell Sahnesi 15 Ocak, 14 Şubat ve 16 Mart’ta  SILA’yı ağırlayacak.

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:18
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SILA KONSERLERİ ZORLU PSM’DE 

NEDRET HOTUN

BURSA

Yerli pop müziğinin önemli isimlerinden Sıla, hafızalara yer etmiş besteleri ve güçlü sesiyle şarkılarını dinleyicileriyle bir ağızdan seslendirecek.

Sahne eğitimine lise yıllarında başlayan ve caz eğitimini Bilgi Üniversitesi’nde tamamlayan Sıla, şarkıcı kimliğinin yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanıyor. Çok kısa sürede besteleri ve güçlü yorumuyla aşk şarkılarının vazgeçilmez isimleri arasına adını yazdıran Sıla; en özel, en sıcak ve en samimi şarkılarından oluşan repertuvarıyla Zorlu PSM’de bir kez daha sevenleriyle buluşacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yerli Pop MüziKSılaZorlu PSMZorlu Sanatlar Merkeziönce VatanNEDRET HOTUN
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