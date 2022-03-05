Signature Art Gallery ilk sergisi "PURE" ile açıldı.

Haber: Aykut Ünker
Signature Art Gallery’nin ilk sergisi "PURE" sanat severlerden büyük beğeni topladı. Küratörlüğünü Nadine Kaffel'in üstlendiği "PURE" başlıklı sergi aynı zamanda Signature Art Gallery'nin ilk açılış sergisi olma niteliğini taşıyor. Sergide yer alan sanatçılar; Hilal Çalışkan, İlhan Aydan, Nejdet Sönmez, Yusuf Tolga Ünker, Fikriye Kesti Ünker, Türkan Özer, Turgay Sarı, Hadi Pakti, Gonca Sönmez, Feride Afşar, Alina Sheripova, Melis Üregen, Ayça Atbaş Özen, Esra Özen, Özde Küçük, Büşra Akbudak, Mustafa Karaağaç.
Sergi 7 Mart tarihine kadar görülebilecek.
PURE - Signature Art Gallery 26 Şubat - 7 Mart 2022 Açılış Saati: 26 Şubat, Saat: 17.00 - 19.00 Küratör: Nadine Kaffel Muradiye Mah. Nüzhetiye Cad. Altınordu Apt. No: 33/1 Beşiktaş / İstanbul
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