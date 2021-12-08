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SEZEN AKSU’DAN YENİ ŞARKI: ‘Belki de Aşk Lazım Değildir’

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:40
22 Okunma
SEZEN AKSU’DAN YENİ ŞARKI: ‘Belki de Aşk Lazım Değildir’

HABER: NEDRET HOTUN

Sezen aksu yeni şarkısı ‘Belki de Aşk Lazım Değildir’ ile sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının sözleri, sözünün gücü her zaman olduğu gibi yine ön planda. Yıllar önce ‘Aşk için ölmeli o zaman aşk’ diyen Sezen Aksu bu kez sanki bugünkü aklıyla bir daha söylüyormuş gibi söylüyor. ‘Belki de aşk lazım değildir, Sıcacık bir el yeter,  Kimse ölmez aşktan maşktan, Öyle gelir’ diyen Sezen Aksu’nun şarkısı her zaman olduğu gibi ruhumuza dokunan sözlerinden oluşuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SEZEN AKSUDAN YENİ ŞARKI: Belki De Aşk Lazım Değildir
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