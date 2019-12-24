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‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak

Sezonun en çok konuşulan oyunlarından olan ‘Sevmekten Öldü Desinler’, 26 Aralık Perşembe günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak

Sezonun en çok konuşulan oyunlarından olan ‘Sevmekten Öldü Desinler’, 26 Aralık Perşembe günü saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyiciyle buluşacak.

24 Aralık 2019 Salı 11:49
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‘Sevmekten Öldü Desinler’ sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL - Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu müzikli oyunun başrollerini; Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay ve Ceren Taşçı paylaşıyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul'un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanıyor. Özlenen Yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet’in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sevmekten Öldü DesinlerSanatseverler
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