“SEVDAMIZ SANAT” BAĞIŞ SERGİSİ

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Sanat Magazin ve WonderfulARTorganization ortak çalışması olan sergiden elde edilecek gelir Sanatta Engel Yok Derneği’ne bağışlanacak.

Değerli sanatçıların katılımıyla gerçekleşen SEVDAMIZ SANAT Sergisi 10 gün Sanatta Engel Yok Derneği sergi salonlarında, yardımsever yurttaşlarımıza ve sanatseverlere açık olacak.

Harika Ören; “Değerli katılımcı sanatçı dostlarımın desteğiyle Dünya Sanat Günü Kutlamaları paralelinde düzenlediğim serginin açılışını, 15 Nisan’da pandemi gerekçesiyle kapanma gerçekleşince ertelemek zorunda kaldık. Yeni bir markayla Sosyal Sorumluluk Projeleri’ne başlarken, gereksinimi olan yaşamlara değmek amacıyla Sanatta Engel Yok Derneği’nde sergimizi düzenleme kararım; sanatçı arkadaşlarımdan büyük destek gördü. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 15 Nisan’da internet üzerinden yayınlanan sergi videomuzdan sonra nihayet salondayız. Duyarlı dostlarımızı sergimizi oluşturan hepsi birbirinden güzel ve anlamlı eserlerimizi görmeye, gezerken sanatçılarıyla sohbet etmeye, amacımıza ulaşmada bize omuz vermeye davet ediyorum’’ dedi.

Ressam, yazar Harika Ören sanat eğitimini İtalya Floransa PALAZZO SPINELLI ISTITUTO del Arte e il Restauro’da alır. Uluslararası ve ulusal 200’den fazla karma sergiye katılarak, biri fotoğraf olmak üzere 13 kişisel sanat sergisi açar. İstanbul Sanat Magazin Sanat Editörü “Kırmızı Kanepe’’ Köşe yazarı; Efece Haber ve Akpınar Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü; Bir Demet Nergis İmtiyaz Sahibi; Anayurt Gazetesi ve Yeni Ana Dergisi Köşe Yazarlığını sürdürmektedir. Köşe yazılarından seçkilerle editörlüğünü yaptığı EFECE Yazarlardan HAYATA BAKIŞ (2016) ve Dükkan’dan Dünya’ya GÖNLÜMÜZCE (2020) kitaplarında yer alır.

Türk Kadınlar Birliği İstanbul-Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeliği; İst-Kadıköy-KASDAV Merdivenköy Gönüllüleri Sosyal İşler Başkanlığı yapmış; Kilis Yardımlaşma Derneği üyesidir. 2018-2021 Rekreasyon Derneği Başkanı olarak Sosyal Toplum Kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle farkındalık projelerini sürdürürken; bağış amaçlı WonderfulArtorganization markasıyla Sosyal Yardım Projeleri etkinliklerini yürütmektedir. Sanatın çeşitli dallarındaki çalışmalarıyla ve organizasyon etkinlikleriyle aldığı birçok ödülü vardır.