SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  





ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Her şeye rağmen Sağlık Çalışanlarına nefes olmaya çalıştıkları Destek Sergisi 23 - 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında lebriz.com daki online atölyeden takip edilebildi...

Sanatçının eserlerinin sergilendiği lebriz.com da yurtiçi sergisini takip eden Amerika Sanat Portalı www.artnet.com da 3 adet eserinin sergilenmesi için davet gönderdi.

Sanatçı Sevcan Birgören?

1964 Plovdiv/Bulgaristan’da doğdum. Erken yaşta başlayan bale piyano, müzik ve resim çalışmalarımın yanı sıra edebiyatla ilgilendim. Annem devlet tiyatrosunda çalışıyordu. Kulisin merdivenlerinde provaları izlerdim, müthişti. Opera ve bale kostümleri, sahne çok etkileyiciydi, şimdi düşündüğümde beni bugünlere taşıyan o çocukluk günlerimdir. Babam öğretmendi güzel yazıya ve şiire önem verir, öte yandan matematik vazgeçilmeziydi. Ailemin ani kararı ile Türkiye’ ye göç ettik ve zamanla yeni bir yaşam kurduk. Bulgaristan’da başlayan sanat serüvenim sekteye uğrasa da, imkan bulduğumda kaldığım yerden devam dedim. Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde resim ve seramik eğitimi aldım. Aynı zamanda özel atölye çalışmaları yürüttüm.