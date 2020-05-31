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SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  

Yurtiçi ve yurtdışında sayısız eserleri ile sergilere katılmış Ressam, Seramik Sanatçısı ve Kültür Sanat Yazarı Sevcan Birgören Covid-19 Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve hayata tutunmaya çalışan binlerce insan için Türkiye’nin Sanat Portalı lebriz.com’da “Virüsü Kovuyoruz” sergisini sanatseverler ile paylaşıyor. 

31 Mayıs 2020 Pazar 19:07
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SEVCAN BİRGÖREN “VİRÜSÜ KOVUYORUZ”  


ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Her şeye rağmen Sağlık Çalışanlarına nefes olmaya çalıştıkları Destek Sergisi  23 - 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında lebriz.com daki online atölyeden takip edilebildi...

  

Sanatçının eserlerinin sergilendiği lebriz.com da yurtiçi sergisini takip eden Amerika Sanat Portalı www.artnet.com da 3 adet eserinin sergilenmesi için davet gönderdi.

   

Sanatçı Sevcan Birgören?

1964 Plovdiv/Bulgaristan’da doğdum. Erken yaşta başlayan bale piyano, müzik ve resim çalışmalarımın yanı sıra edebiyatla ilgilendim. Annem devlet tiyatrosunda çalışıyordu. Kulisin merdivenlerinde provaları izlerdim, müthişti. Opera ve bale kostümleri, sahne çok etkileyiciydi, şimdi düşündüğümde beni bugünlere taşıyan o çocukluk günlerimdir. Babam öğretmendi güzel yazıya ve şiire önem verir, öte yandan matematik vazgeçilmeziydi. Ailemin ani kararı ile Türkiye’ ye göç ettik ve zamanla yeni bir yaşam kurduk. Bulgaristan’da başlayan sanat serüvenim sekteye uğrasa da, imkan bulduğumda kaldığım yerden devam dedim. Ankara Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde resim ve seramik eğitimi aldım. Aynı zamanda özel atölye çalışmaları yürüttüm.

    

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