Sessiz Müzayede ile Sergi Gayrettepe Dedeman’da...

ZAMBAK KARABAY

İstanbul

Açılışa, sanat, iş, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimler yoğun ilgi gösterdi. Konsepte Ankara’dan gelen ünlü tenor Ömer Türkmenoğlu dinletisiyle sanatseverlere keyifli bir sanat akşamı yaşattı.

İki Kattan Oluşan Oldukça Geniş Bir Galeri açılışında Sanatçı Şehriyar Cem’in eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sessiz müzayede ile sanatseverlere sunuldu. Tüm yıl üst katında devam edecek Şehriyar Cem sessiz müzayedesi sanatseverleri bekliyor.

Galeri açılışının alt katında birbirinden seçkin yerli-yabancı sanatçıların ve koleksiyonerlerin dikkatini çekecek eserleri yer aldı ve de almaya devam edecek.

Şehriyar Cem 1979 yılı İran doğumlu. 2001 yılı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü mezunu. 2002-2005 Yılları arasında Art Students League of New York okulunda Bruce Dorfman, Charles Hinman, Larry Poons, Richard Pantell, ve Michael Burban ile resim, karışık malzeme, baskı ve desen üzerine eğitim aldı.

2005 yılından itibaren Türkiye ve New York’taki atölyelerinde çalışmalarına devam eden Şehriyar Cem, çoğunlukla soyut ekspresyonist resimlere odaklanmış. Bunun yanı sıra klasik tarzda natürmort ve peyzaj da üretmiş.

2004 yılında, İbrahim Çeçen Vakfı Sanat Galerisi’nde ilk kişisel sergisini açan sanatçı; Ankara, İstanbul ve New York’ta da kişisel sergiler açmış ve karma sergilere katılmış.

2018 yılında New York’taki Con Artist Cellective’e üye olan sanatçı burada noktalama resim, çizgi film gibi farklı disiplinlerde de çalışmalar üretmiş ve sergilemiştir.