“SERAMİK İŞLER” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 9 Nisan - 13 Nisan 2022 tarihleri arasında, Vildan ve Gökhan Hançer çiftinin “Seramik İşler” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçı çifti ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, uzmanlaşmış sanatçı çifti aynı çatı altında topluyor. Usta sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

“Seramik İşler” adlı sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 13 Nisan 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil