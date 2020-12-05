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SENARİST YAZAR FERİDUN HOCALAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI 

Feridun Hocalar’ın yazdığı "İki Üzüm Tanesi" adlı kitap okuyucularıyla buluştu. Farklı bir aşkın hikâyesinin ele alındığı kitaba ilgi büyük.

05 Aralık 2020 Cumartesi 17:40
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SENARİST YAZAR FERİDUN HOCALAR'IN YENİ KİTABI ÇIKTI 

İSTANBUL

HASRET D. DELİER

Özünde sanat yönetmeni ve senarist olan, birçok projeye imza atan Hocalar, bundan böyle edebiyat dünyasında ‘Bende varım’ dedi. 

Adada yaşanmış bir aşkın soluk soluğa okunacak satırlardan oluşan eserin iki kahramanı Sofia ile Cemil’in bazen gülümseten bazen hüzünlendiren hikayesi bu. 

Adanın mis gibi kokan üzüm bağlarında çocukça da olsa yaşanmış bir aşkın insan yüreğinde fırtına etkisi yaratan öyküsünü okurken bazen pembe bazen de siyah düşünceler içinde yitip gideceksiniz.. 

Ateş Yayınları’ndan çıkan, toplam 303 sayfadan oluşan kitaba piyasaya çıktığı günden bugüne ilgi büyük. Ayrıca dünyanın ilk online sanal kitap fuarı, Ateş Yayınlar'ı farkıyla her akşam 21:00' de canlı yayınla kitap dostlarıyla @atestv_medya instagram hesabında buluşuyor.

Feridun HOCALAR 05 Mart 1962 İstanbul’da doğdu. İlkokulu Etiler Hasan Ali Yücel ilkokulunda okuduktan sonra eğitimini etiler lisesinde tamamladı. Matbaa renk ayrımı ve montaj atölyesinde dört sene çalıştıktan sonra ADA ajans ve RPR Ajansta reklamcılığa başladı. Reklam çekimlerinde sanat ve dekor tasarım şefliği yaptı. Çalıştığı bu süre içerisinde ortağı olduğu Karizma Reklam ve matbaacılık şirketinde ajans başkanlığı görevini üstlendi. Naber Bacanak, Müziklerin Efendisi dizilerinde ve Şov Bizinıs sinema filminde sanat yönetmenliği yaptı. Düş kurguları tiyatro gurubunu kurdu. Serdar Atmaca’nın yazdığı travesti günlüğü kitabını aynı isimle tiyatro oyununu yazdı ve yönetti. Yazmış olduğu beş senaryonun biri olan Bizim Semtin Çocukları sinema filminin senaristliğini yaptı. Yazdığı iki romanından biri olan İki Üzüm Tanesi adlı kitabının yakın bir zamanda yayınlanmasının heyecanını yaşıyor.

Haber : Hasret Dilek Delier - İSTANBUL

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KitapSenaristYazarFeridun HocalarYeniönce VatanHasret D.delier
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