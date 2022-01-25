Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 1
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,913.62
ALTIN
800.15
DOLAR
13.54
STERLİN
18.24
EURO
15.28
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Selin Batı Oran’ın İlk Şiir Kitabı Turnalar Yayınlandı 

Aşk, Tutku, Ayrılık ve Özlem’i anlatan Turnalar’ın Geliri Darüşşüffaka Cemiyeti’ne Bağışlanacak

25 Ocak 2022 Salı 13:31
Selin Batı Oran’ın İlk Şiir Kitabı Turnalar Yayınlandı 

HABER MERKEZİ

Başarılı yazar ve iletişimci Selin Batı Oran, Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi Berke Cemal Oran anısına yazdığı aşk, tutku ve özlemi anlatan 100 şiirini Turnalar’da bir araya getirdi. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan şiir kitabın tüm geliri, Darüşşaffaka Cemiyeti’ndeki öğrencilere burs olarak bağışlanacak. 

Türk edebiyatının genç yazarlarından ve PR dünyasının en başarılı isimlerinden Selin Batı Oran’ın toplu şiirleri ‘Turnalar’ adlı eserde okurla buluştu. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan 112 sayfalık Turnalar’da aşk, tutku, hasret, bekleyiş ve sadakat temalarının işlendiği 100 şiir yer alıyor. 17 Ocak’ta zincir kitapçılar ve internette satışa çıkan 23 TL etiket fiyatına sahip Turnalar’dan elde edilecek tüm gelir, Darüşşafaka Cemiyeti’nde eğitim alan öğrencilere burs olarak bağışlanacak. Öte yandan kitaba ismini veren Turna isimli şiir genç müzisyen Ezgi Aktan tarafından bestelenerek, 2021’in Kasım ayında yayınlandı ve YouTube, Spotify New Music Friday, iTunes, Dezeer gibi dijital platformlarda en çok dinlenen eserler arasındaki yerini aldı.

“Turnalar” isimli şiir kitabı D&R, Penguen, Remzi kitabevlerinde ve tüm online sitelerde satışa sunulacak.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turnalar/605963.html&filter_name=turnalar

Tüm Çaresizlere Şifa Olması İçin

Turnalar’ı Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi ve çocuklarının babası Berke Cemal Oran’a ithaf eden Selin Batı Oran, “Bu kitap, her güzelliği olduğu kadar zorlukları da birlikte kucakladığımız sevgili hayat arkadaşıma, ebedi eşim Berke Cemal Oran’a armağanımdır. Hikâyemiz, bize yeniden bir arada olacağımız ebedi hayatın kapılarını açacaktır. Şiirlerimin tüm okuyanların yoluna ışık, tüm çaresizlere şifa olmasını dilerim” dedi. 

Selin Batı Oran Kimdir?

Selin Batı Oran, 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Teknoloji alanında faaliyet gösteren, yerel ve uluslararası şirketlere stratejik danışmanlık hizmeti veren PİAR İletişim’i 2014 yılında Berke Cemal Oran ile kurmuştur. Selin Batı Oran, PİAR İletişim Stratejiden Sorumlu Ajans Başkanı olarak iş hayatında aktif rol almaktadır. 

Oran ayrıca, teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatın içinden en güncel konuları alanlarında uzman konuklarıyla konuştuğu “Seni Dinliyorum” Podcast ve Youtube programı sunmaktadır.

Selin Batı Oran’ın daha önce yayınlanmış “Hayalperest Kelebekler” ile “Durie ve Minik Ellie’nin Hikâyesi - Deniz Yolculuğu” isimli çocuk kitapları da bulunuyor. 

PİAR İletişim Onursal Başkanı Berke Cemal Oran ile evli ve iki kız çocuk annesidir.

Turnalar Künye: Selin Batı Oran, Ceres Yayınları, Ocak 2022, S. 112, 23 TL

Daha fazla bilgi için:

Selin Batı Oran

[email protected]

Telefon: 0533 3289098

https://www.piariletisim.com/

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
AşkTutkuAyrılıközlemTurnalarTurnalarınGeliriDarüşşüffaka CemiyetiSelin Batı OranCovid19Berke Cemal OranRemzi KitabeviPenguenD&R
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turan Caddesi No:25” Yeni Yolların İzinde
Turan Caddesi No:25” Yeni Yolların İzinde
Tiyatro Keyfi ile yeniden
Tiyatro Keyfi ile yeniden
“Herkes Çıplak”ın ilk imza günü 5 Şubat’ta Penguen Kitabevi’nde
“Herkes Çıplak”ın ilk imza günü 5 Şubat’ta Penguen Kitabevi’nde
Aydın'da düzenlenen deve güreşi festivaline yoğun ilgi
Aydın'da düzenlenen deve güreşi festivaline yoğun ilgi
“Yansıma” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone
“Yansıma” Sergisi – Galerıe D’Art La Vısıone
“Geçip Giderken Anılarda” Sergisi
“Geçip Giderken Anılarda” Sergisi
“Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” Uğur Mumcu Kantatı ile Başlıyor
“Adalet ve Demokrasi Haftası Konseri” Uğur Mumcu Kantatı ile Başlıyor
İSTANBUL DT'den KONTRABAS
İSTANBUL DT'den KONTRABAS
Sizi masumiyete davet eden kitap: Kelebek Kayalığında﻿
Sizi masumiyete davet eden kitap: Kelebek Kayalığında﻿

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma