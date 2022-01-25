Selin Batı Oran’ın İlk Şiir Kitabı Turnalar Yayınlandı 

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Başarılı yazar ve iletişimci Selin Batı Oran, Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi Berke Cemal Oran anısına yazdığı aşk, tutku ve özlemi anlatan 100 şiirini Turnalar’da bir araya getirdi. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan şiir kitabın tüm geliri, Darüşşaffaka Cemiyeti’ndeki öğrencilere burs olarak bağışlanacak.

Türk edebiyatının genç yazarlarından ve PR dünyasının en başarılı isimlerinden Selin Batı Oran’ın toplu şiirleri ‘Turnalar’ adlı eserde okurla buluştu. Ceres Yayınları tarafından yayımlanan 112 sayfalık Turnalar’da aşk, tutku, hasret, bekleyiş ve sadakat temalarının işlendiği 100 şiir yer alıyor. 17 Ocak’ta zincir kitapçılar ve internette satışa çıkan 23 TL etiket fiyatına sahip Turnalar’dan elde edilecek tüm gelir, Darüşşafaka Cemiyeti’nde eğitim alan öğrencilere burs olarak bağışlanacak. Öte yandan kitaba ismini veren Turna isimli şiir genç müzisyen Ezgi Aktan tarafından bestelenerek, 2021’in Kasım ayında yayınlandı ve YouTube, Spotify New Music Friday, iTunes, Dezeer gibi dijital platformlarda en çok dinlenen eserler arasındaki yerini aldı.

“Turnalar” isimli şiir kitabı D&R, Penguen, Remzi kitabevlerinde ve tüm online sitelerde satışa sunulacak.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/turnalar/605963.html&filter_name=turnalar

Tüm Çaresizlere Şifa Olması İçin

Turnalar’ı Covid-19 nedeniyle kaybettiği eşi ve çocuklarının babası Berke Cemal Oran’a ithaf eden Selin Batı Oran, “Bu kitap, her güzelliği olduğu kadar zorlukları da birlikte kucakladığımız sevgili hayat arkadaşıma, ebedi eşim Berke Cemal Oran’a armağanımdır. Hikâyemiz, bize yeniden bir arada olacağımız ebedi hayatın kapılarını açacaktır. Şiirlerimin tüm okuyanların yoluna ışık, tüm çaresizlere şifa olmasını dilerim” dedi.

Selin Batı Oran Kimdir?

Selin Batı Oran, 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Teknoloji alanında faaliyet gösteren, yerel ve uluslararası şirketlere stratejik danışmanlık hizmeti veren PİAR İletişim’i 2014 yılında Berke Cemal Oran ile kurmuştur. Selin Batı Oran, PİAR İletişim Stratejiden Sorumlu Ajans Başkanı olarak iş hayatında aktif rol almaktadır.

Oran ayrıca, teknolojiden girişimcilik sektörüne, bilimden spora, sanattan müziğe kadar hayatın içinden en güncel konuları alanlarında uzman konuklarıyla konuştuğu “Seni Dinliyorum” Podcast ve Youtube programı sunmaktadır.

Selin Batı Oran’ın daha önce yayınlanmış “Hayalperest Kelebekler” ile “Durie ve Minik Ellie’nin Hikâyesi - Deniz Yolculuğu” isimli çocuk kitapları da bulunuyor.

PİAR İletişim Onursal Başkanı Berke Cemal Oran ile evli ve iki kız çocuk annesidir.

Turnalar Künye: Selin Batı Oran, Ceres Yayınları, Ocak 2022, S. 112, 23 TL

Daha fazla bilgi için:

Selin Batı Oran

[email protected]

Telefon: 0533 3289098

https://www.piariletisim.com/