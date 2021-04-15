SELF DISCIPLINE ÇEKİMLERİ PAMUKKALE TRAVERTENLERİNDE YAPILDI

HABER: FUNDA AKOSMAN ERMAN

Tasarımcı Murat Aytulum; Fall Winter 21/22 ‘Self Discipline’ koleksiyonu için UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Pamukkale travertenlerini seçti. Yarattığı özel tema ile kendi çocukluk hikayesine, anne ve babasından başlayan algısı ile yaşama bakış şeklinin olgunlaşmasına gönderme yapan tasarımcı, bu çok özel coğrafyada yapılan çekimler ile doğaya, yaşama ve kendi öz saygı alanlarımıza dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kontrol, denge ve kusursuzluk arayışı ile oluşan koleksiyon, bir yandan da ‘vegan ve yıkanabilir deri’ bileşenlerinin kullanıldığı bir yaklaşım ile dünyanın geleceğinin daha az tüketim ile sürdürülebilir kılınacağının altını çiziyor. Tüm bu tema ile eşleşen ve doğanın mucizevi yanını bize sunan Pamukkale travertenleri, bir yandan doğanın bize sunduklarını diğer yandan ise insan eli ile bozulması arasındaki dengenin hassas terazisine gönderme yaparak koleksiyonun ruhuna atıfta bulunuyor.

Müzik direktörlüğünü Gökhan Kırdar’ın üstlendiği 20 çok özel parçadan oluşan vegan ve yıkanabilir koleksiyon, 13-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Fashion Week Istanbul kapsamında 15 Nisan Saat 12.30’da modaseverlerle buluşacak.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen FWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

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Tasarımcı Hakkında

Murat AYTULUM

1997- Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Dekor-Kostüm Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.

1997-Ezgi Ajans tarafından gerçekleştirilen Deri Giysi Tasarım Yarışması'nda üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

1998-Smirrnof Dünya Moda Yarışması Türkiye elemelerinde finale kaldı ve çeşitli yarışmalarda mansiyon ödülleri aldı.

1998-IF Moda Fuarında ‘ATLI BAKİRELER’ koleksiyonunu sergiledi.

1998-Deri sektöründe profesyonel anlamda koleksiyon hazırlamaya ve firma danışmanlıkları yapmaya başladı.

1999-TV, Reklam sektöründe editörlük ve sanat yönetmenliği yaptı.

2000-2010-Free-Lance firma koleksiyonları hazırladı. Lee-Show kapsamında birçok firmanın imaj koleksiyonlarını hazırladı.

2010-Kendi ismiyle markasını kurdu.

2011-Moda Tasarımcısı kimliğiyle ilk koleksiyonu ‘KUKLA’yı Galata Moda Festivali’nde tüketiciyle buluşturdu.

2011-Galata Moda festivali kapsamında (Beyaz Platform Podyumu'nda) ilk kişisel defilesini yaptı.

2011-İstanbul Deri Fuarında ‘KUKLA’ koleksiyonunu tanıttı.

2011-Sosyal Sorumluluk projesi ‘KANATLANDILAR’da styling çalışmalarını yaptı.

2011-12-Galata Moda festivalinde 2012 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

2011-Alaçatı Milfest Moda festivalinde koleksiyonunu sergiledi.

2011-2012 İlkbahar/Yaz koleksiyonunu Istanbul Fashion Week Show Room'da sergiledi.

2011-Sosyal Sorumluluk projesi ‘HAYATIN ARMAĞANI’nda yastık tasarımlarını gerçekleştirdi.

2012-Galata Moda festivalinde 2012-2013 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

2012-13-Sanatçı (Sahne-Klip kostümleri) imaj danışmanlıkları ve tasarımları yaptı.

2013-Sosyal Sorumluluk projesi ‘HAYAT VER’de sanat yönetmenliği yaptı.

2013-Ordes/Organ Nakillerini Destekleme Derneği Defilesi'nde yer aldı.

2014-‘Le Show’ Deri Fuarı kapsamında ‘LOVE THERAPY’ 2014-2015 Sonbahar/Kış koleksiyonunu sundu.

2014-Hong-Kong APLF Deri Fuarı kapsamında DTG sponsorluğunda ‘TURKUAZ’ projesinin sunumunu gerçekleştirdi.

2015-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında 2015 Sonbahar/Kış ‘DEPRESSION’ isimli koleksiyonu sundu.

2016- -‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında FW16-17 ‘DÜĞÜN/CENAZE’ koleksiyonu sundu.

2016-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında SS17- ‘OXYGEN’ koleksiyonunu sundu.

2017-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında FW17-18 ‘PARADOKSAL SENFONİ’ koleksiyonunu sundu.

2017-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında SS18- ‘TROPICAL DREAMS’ koleksiyonunu sundu.

2018-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında FW18-19 ‘LAL’ koleksiyonunu sundu.

2018-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında SS19 ‘X-ON-TEN’ koleksiyonunu sundu.

2019-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında FW19-20 ‘HAFIZA’ koleksiyonunu sundu.

2019-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında SS20 ‘NO34’ koleksiyonunu sundu.

2020-‘Mercedes Benz Fashion Week Istanbul’ kapsamında ‘SEASON FREE-MACHO’ koleksiyonunu sundu.