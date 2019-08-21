“SEKTÖRE ZARAR VERİYORLAR AJDAR’A HAKSIZLIK ETTİK” 





HABER: HAKAN KANBUROĞLU





“REYNMEN’E MENFAAT UĞRUNA DESTEK VERİYORLAR”

Reynmen’in şarkılarıyla video çeken Ebru Polat ve Hadise içinde konuşan Seyhan, “ Size destek veren boş sanatçılar menfaat uğruna boş olduklarını kanıtladılar.” ifadelerini kullandı.

“SATIN ALIYORLAR, SAHNEDE İSE HAYAL KIRIKLIĞI”

Reynmen gibi birkaç ismin algı operasyonu yaptığını ifade eden Bülent Seyhan, “YouTube’dan sahte dinlenme ve izlenme satın alıyorlar. Sonra sahnelerinde hiçbir şey yapmıyorlar. Ses desen yok, şov desen yok. Tam bir hayal kırıklığı, MÜYAP olarak sahte dinlenme ve izlenme üzerinden algı operasyonu yapanları araştıracağız.” cümlelerini belirtti.

“SEKTÖR ÇOK KÖTÜ”

Hakan Kanburoğlu’nun müzik piyasası düzelecek mi? sorusuna Seyhan, “Mecbur düzelecek, elimizden geleni yapacağız. Şu an sektör çok kötü, masrafı çıkarmak artık çok zor. Ama düzelecek” yanıtını verdi.

İşte Hakan Kanburoğlu’nun yazısı...

https://www.yenicagri.com/ 254301.html