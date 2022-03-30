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ŞEHRİN FARKLI MAHALLELERİ 17. İSTANBUL BİENALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

30 Mart 2022 Çarşamba 15:19
ŞEHRİN FARKLI MAHALLELERİ 17. İSTANBUL BİENALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

 Haber: Nedret Hotun

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül–20 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek.

Bienal bu yıl, geleneksel sanat mekânlarının dışına çıkarak kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu onlarca farklı mekâna yayılacak. Tarihi semtlerdeki müzelerin yanı sıra, bir hat ve cilt atölyesi, on beşinci yüzyıldan kalan bir hamam, yirmi yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanı da bienal mekânları arasında yer alacak.

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in küratörlüğünü üstlendiği ve pandemi nedeniyle bir yıl ertelenen 17. İstanbul Bienali, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın koşulları altında düzenlenen bu bienalin her anlamda geçmişten gelen kalıpların ötesine geçmesi gerektiğini düşünen küratörler, sergi için bir tema ya da başlık seçmek yerine uzun soluklu bir dönüşüm ve yeniden yaratım sürecine odaklandı. Bienal, farklı coğrafyalarda ve disiplinlerde çalışmalar yürüten kişileri bir araya getirerek aralarındaki etkileşimi besleyen, güçlendiren bir buluşma noktası olacak.

Bienal sergileri Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih’te yer alacak. 

17. İstanbul Bienali’nin sergileri İstanbul’un üç farklı semtinde yoğunlaşacak.

Beyoğlu’ndaki bienal mekânları arasında daha önce serginin üç edisyonuna ev sahipliği yapan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, uluslararası performans sanatı platformu Performistanbul’un Canlı Sanat Araştırma Alanı (PCSAA) ve İstanbul’daki en eski Rum okullarından, 1999’dan bu yana kapalı olan Merkez Rum Kız Lisesi yer alacak.

Kadıköy’deki bienal mekânları arasında endüstri mirasının kültür-sanat ekseninde aktif bir kamusal alana dönüştüğü Müze Gazhane ve savaş koşullarından dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sanatçıların kurduğu bağımsız bir sanat alanı olan arthereistanbul bulunacak.

Bienal ziyaretçilerini bekleyecek semtler arasında Fatih de bulunuyor. Türkiye'nin önde gelen hattat ve cilt sanatçılarından Prof. Emin Barın'ın 1987’ye kadar atölye olarak kullandığı, iki yıl önce bağımsız sanat alanı olarak yeniden açılan Barın Han ile İstanbul'un en eski hamamlarından Küçük Mustafa Paşa Hamamı bienalin tarihi yarımadadaki ev sahipleri olacak.

Sergi boyunca devam edecek 17. İstanbul Bienali film programının ilk kısmı, 41. İstanbul Film Festivali kapsamında 8-17 Nisan tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

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ŞEHRİN FARKLI MAHALLELERİ 17. İSTANBUL BİENALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
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