ŞEHİR YAZARLARINI ARIYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

ÇGSM Yeni Yazarlar Projesi Atölyeleri İlk Aşaması Tamamlandı

İBB Şehir Tiyatroları’nın Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM) bünyesinde yürütülen “Şehir Yazarlarını Arıyor” Yeni Yazarlar Projesi’nin ilk etabı tamamlandı.

Atölyeler, Eylül–Aralık 2020 tarihleri arasında 1300’e yakın yazar adayının katılımıyla 14 hafta boyunca devam etti.

13 yazar, yönetmen ve dramaturgun dersleri internet üzerinden katılımcılarla paylaşıldı. Sırasıyla, İBB Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Yiğit Sertdemir, Murat Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Sami Özbudak, Firuze Engin, Ebru Nihan Celkan, Serdar Biliş, Emre Koyuncuoğlu, Yeşim Özsoy, Özen Yula, Beliz Güçbilmez, Gökhan Aktemur ve Behiç Ak, oyun yazarlığı üzerine bilgi ve deneyimlerini katılımcılara aktardılar.

3 ay sonunda 625 yazar adayı, aldıkları eğitim doğrultusunda kendi oyunlarını yazmaya başladı ve ilk taslaklarından 10’ar sayfalık bölümleri eğitmenlerle paylaştılar. İstanbul’un çok renkli ve çok sesli varoluşuna paralel bir zengin içerik barındıran bu oyun önerileri arasından, zorlu bir eleme süreci sonrası seçilen 200 yazar adayı ile Şubat ve Nisan ayları arasında atölyenin ikinci aşaması gerçekleştirilecek. İkinci aşamada eğitim pratik ağırlıklı olarak devam edecek ve adayların yazım serüvenlerine destek olunacak.

Haziran 2021’de atölyenin son aşamasının da tamamlanmasıyla, profesyonel yönetmen ve oyuncuların da katkılarıyla, yeni oyun yazarlarının seyirciyle buluşturulması planlanıyor.