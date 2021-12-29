ŞEHİR TİYATROSU İSTANBUL’UN, YENİ NOKTALARINDA  SEYİRCİYLE BULUŞUYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları oyunları, Ocak ayından itibaren Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de sahnelenmeye başlıyor.

İstanbul’un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İBB Şehir Tiyatroları, oyunlarını sahnelerinin olmadığı ilçelerde seyirciyle buluşturuyor. İBB Şehir Tiyatroları Ocak ayında Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece ve Büyükçekmece ilçe belediyelerinin sahnelerine konuk oluyor.

İBB Şehir Tiyatroları’nın beğeniyle izlenen oyunları Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi, Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi ve Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı’nda seyirciyle buluşuyor.

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, 11 Ocak 2022 Salı günü 20:00’de Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde,

Moliere’in yazdığı Tolga Yeter’in yönettiği Hastalık Hastası, 18 Ocak 2022 Salı günü saat 20:30’da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde,

Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, 25 Ocak 2022 Salı günü 20:00’de Küçükçekmece Sefaköy Kültür Merkezi’nde,

Pervin Ünalp’ın yazıp Nihat Alpteki’nin yönettiği Geç Kalanlar, 1 Şubat 2022 Salı günü 20:00’de Büyükçekmece Sultan Süleyman Kervansarayı’nda seyirci karşısına çıkıyor.

İBB Şehir Tiyatroları oyunları sezon boyunca İstanbul’un farklı ilçelerinde seyirciyle buluşmaya devam edecek.