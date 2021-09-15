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Şehir Tiyatroları’nda bu hafta…

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

15 Eylül 2021 Çarşamba 16:17
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Şehir Tiyatroları’nda bu hafta…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eylül ayının yeni haftasında 8 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta tiyatroseverleri yeni yazarların oyunlarından klasik eserlere zengin bir repertuvar bekliyor. Yeni oyunlardan Antigone ve Veba’nın yanı sıra Hastalık Hastası, Geçit, Ay Carmela!, Can Yeleği, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Zehir adlı oyunlar bu hafta sahnelenecek.

Bu Haftanın Programı(16-18 Eylül)

VEBA (Yeni Oyun)

Nobel Ödüllü yazar Camus’nün faşizm alegorisi olarak kaleme aldığı eserde, veba salgını sırasında yaşanan kaotik durum anlatılır. Karantina döneminde verilen mücadele, belirsizlik ve korkunun egemen olduğu bir dünya canlandırılıyor. Oyun, 15-18 Eylül tarihleri arasında Müze Gazhane Büyük Sahne’de.

ANTİGONE (Yeni Oyun)

Sophokles’in binlerce yıl önce kaleme aldığı aynı adlı oyunundan uyarlanan Antigone’de;  aynı savaşta birbirini öldüren, ama biri kahraman diğeri hain ilan edilen iki kardeşine de, son görevini yapmakta kararlı olan Antigone ile; devletin varlığıyla kendi varlığını eş tutan Kreon’un buyruklarından geri adım atmayan duruşu karşı karşıya geliyor. Oyun, 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir. Oyun 15-18 Eylül tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

HASTALIK HASTASI

Argan hastalık hastasıdır. Evde bir doktor bulunursa hem istediğim zaman tedavi olurum, hem de cebimden beş kuruş çıkmaz düşüncesiyle, kızını bir doktorla evlendirmeye karar verir. Kızı ise bir başkasına âşıktır. Argan’ın sırf parasını seven karısı ise onu hem aldatmakta, hem de elinde avucunda ne varsa almaya çalışmaktadır. Evin, her şeyden haberdar olan son derece zeki ve iş bilir hizmetçisinin gönlü bu duruma razı olmaz. Hakikatin ve aşkın kazanması için elinden geleni yapar. Oyun, 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan oyunda,  iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı,  “ gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı? “  sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri, kayıpları anlatılır.

15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

CAN YELEĞİ

Mülteci bir Anne yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalar.  Aynı kaderi paylaştığı komşusu da savaşın sürüklediği ve eşitlediği diğer kadındır. Anladığımızı sandığımız, anlamak istemediğimiz, zaman zaman öfkelendiğimiz durumlarla ilk defa yüzleşebileceğimiz bir öykü. Hepimiz aynı dünyada yaşıyorken, nasıl oluyor da ötekine dönüşüyoruz?

Oyun, 15-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

RÜSTEMOĞLU CEMAL'İN TUHAF HİKÂYESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son demlerinde, Girit’teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul’a Çanakkale'ye ve nihayet Ayvalık'a uzanan maceralı yolculuğu. Rüstem'in, Cemal'in ve hayatlarındaki diğer insanların kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü ama sımsıcak hikâyeleri. Oyun, 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Bu buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda prömiyerinin ardından birçok dile çevrilmiştir.

Oyun, 15-18 Eylül tarihleri arasında Müze Gazhane Meydan Sahne’de.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
şehir TiyatrolarıVebaAntigoneGeçitHastalık HastasıAy CarmelaCAN YELEĞİRüstemoğlu Cemalin Tuhaf HikayesiZehir
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