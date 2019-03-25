Seçim Karikatürleri Sergisi

İSTANBUL - Sergi; 26 Mart- Salı günü saat 16.00’da karikatüristler, sanatseverler ve Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nun da katılımıyla açılacak.

Sergide; yerli ve yabancı sanatçıların orijinal ve kopya eserleri yer alacak.

Mizah Müzesi’nin kurucusu ve sergiyi hazırlayan Ergin Gülen, “Seçimler ülkemizde ve dünyada propaganda süreci ve sonuç olarak çok komik durumları barındırıyor. Ülkemiz de bu komik sahnelerden biri. Sergiyle bu duruma dikkat çekmek istedik” dedi.

Sergi, 6 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da, bütün sanatseverleri, karikatürseverleri sergiye davet etti.

YER: Bakırköy Belediyesi Münir Özkul Kültür ve Sanat Merkezi Ergin Gülen Mizah Müzesi( İncirli Cad. Sayfiye Sok. No:2 Bakırköy)

TARİH: 26 Mart 2019-Salı

SAAT: 16.00