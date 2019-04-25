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Şarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İKÜ İşaret Dili Korosu, işitme engelli bireylere destek sağlamak amacıyla 30 Nisan Salı günü Akıngüç Oditoryumu Sahnesi’ne çıkacak.

Şarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İKÜ İşaret Dili Korosu, işitme engelli bireylere destek sağlamak amacıyla 30 Nisan Salı günü Akıngüç Oditoryumu Sahnesi’ne çıkacak.

25 Nisan 2019 Perşembe 15:29
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Şarkılara ‘işaretleri’ ile hayat verecekler

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ‘Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun Danışma Birimi’ tarafından, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’nun desteğiyle organize edilen konserde İKÜ İşaret Dili Korosu sahne alacak. İKÜ Ataköy yerleşkesinde yer alan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde 30 Nisan Salı günü gerçekleşecek etkinlik, saat 19.00’da başlayacak.

KONSER GELİRİ, TÜRKİYE SAĞIRLAR MİLLİ FEDERASYONU’NA BAĞIŞLANACAK

İKÜ öğrencilerinden oluşan 26 kişilik koro, İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş öncülüğünde, Barış Manço’dan Âşık Veysel’e, Ceylan Ertem’den Işın Karaca’ya ve Cem Adrian’a kadar pek çok sanatçının sevilen şarkılarını işaret dili ile izleyicilere sunacak. Öğrenciler, işitme engelli bireylere katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirecekleri konserin ardından, kısa bir de oyun performansı sergileyecek. Biletleri 15 liradan satışa sunulan organizasyondan elde edilecek gelir ise Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu’na bağışlanacak.

“KONSERE 4 AYDIR HAZIRLANIYORUZ”

Öğrencilerin etkinliğe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Gökben Keleş, “4 aydır bu konser için hazırlanıyoruz. Etkinliğimizin sonunda oluşacak farkındalık, verilecek mesaj, farklı hayatlardaki kişilerin yüreklerinde dokunacaklarını bilmek ve maddi manevi bir yardım yapabiliyor olmak, tüm öğrencilerimizi daha da motive ediyor ve heveslendiriyor. Öğrencilerimiz, bu çabayla tüm İKÜ kulüplerini devreye sokarak bu kulüplerde aktif olan arkadaşlarının da bizim etkinliğimizi desteklemelerini sağlıyorlar. Bu sebeple biz de doğru yolda ve doğru yerde olduğumuzu bir kez daha kendi kendimize teyit ediyoruz ve azmimizi arttırıyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kültür ÜniversitesişarkıIşaret Dili
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