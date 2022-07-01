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Sarayları ziyaret eden turist sayısı yüzde 288 arttı

01 Temmuz 2022 Cuma 14:50
Sarayları ziyaret eden turist sayısı yüzde 288 arttı

İSTANBUL - Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı saray, köşk ve kasırlar, bu yılın ilk 6 ayında ziyaretçi sayısıyla rekor kırdı. Topkapı Sarayı, bir milyon 404 bin 697 ziyaretçiyle en çok ilgi gören saray oldu.

Koronavirüs tedbirlerinin normale dönmesinin ardından turizmde yaşanan hareketlilik, Milli Saraylar gişe verilerine de yansıdı. 2021 ve 2022'nin ilk 6 aylık ziyaretçi verileri arasında gözle görülür fark kaydedildi. Veriler incelendiğinde 2022'de Milli Saraylar'ı ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 288 artışla 2 milyon 565 bin 257'ye ulaştı. 2021'de bu rakam, 660 bin 253 olarak kayıtlara geçmişti.


 

EN ÇOK TOPKAPI SARAYI ZİYARET EDİLDİ

Topkapı Sarayı, ziyaretçi artışında bir milyon 404 bin 697 kişiyle en çok ziyaret edilen saray oldu. Topkapı'yı, 635 bin 56 turistle Dolmabahçe Sarayı takip etti. Yabancı ziyaretçi sayısında da önemli bir artış gözlendi. Milli Saraylar'ı gezen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 233 artışla 360 bin 107'den, bir milyon 199 bin 943'e çıktı.

Ziyaretçi verilerinde, 8 Nisan'da açılan İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM)'ni 3 ayda 334 bin 87 kişinin ziyaret ettiği görüldü. 

2022 verilerine göre, Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi Sarayı başta olmak üzere Aynalıkavak, Maslak, Ihlamur, Beykoz Mecidiye ve Küçüksu gibi tarihî kasırları bünyesinde barındıran Milli Saraylar'ın, geçen yılın aynı dönemine oranla ziyaretçi sayısında önemli bir artış yaşandı. Söz konusu artışa Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı öncülük etti. Bu iki sarayı, Beylerbeyi izledi. Anadolu yakasının en çok ziyaret edilen sarayı Beylerbeyi, turist sayısını 23 bin 778'den, 154 bin 523'e çıkardı. Ziyaretçi artışında, 2021'in nisan ayında açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi de dikkat çekti. Müze, bu sene 110 bine yakın kişinin uğrak noktası oldu. 


 

2022'DE TARİHÎ YAPILAR KADAR BAHÇELER DE İLGİ GÖRDÜ

2022'de en az tarihî yapılar kadar bahçeler de ilgi gördü. Milli Saraylar'a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler, yüzde 130 artışla 62 bin 575'ten, 148 bin 69'a yükseldi. Sayının artmasında Milli Saraylar'a bağlı kafelerin verdiği hizmetin etkili olduğu görüldü. 


 

İSPANYOLLAR VE YUNANİSTANLILAR İLK SIRALARDA

2022 yılının ziyaretçi profilinde öne çıkan bir diğer husus, Milli Saraylar'ın yeniden yabancı turistin gezi duraklarından biri haline gelmesi oldu. Avrupalı turist sayısında İspanyollar ve Yunanistanlılar ilk sıralarda yer aldı. Ortadoğulu ziyaretçi gruplarına az sayıda Uzakdoğulu turistin eklenmesi de dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarayZiyaretTurist Sayısı
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