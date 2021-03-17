Santa Maria Draperis Kilisesi - “Four Seasons” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Santa Maria Draperis Kilisesi’nde; 15 Mart 2021 günü birbirinden değerli sanatçıların eserlerinin sergilendiği “Four Seasons” adlı Karma Resim Sergisi açıldı. Pandemi dönemi; gerçekleşen sergi yoğun sanatseverler tarafından gezildi.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Sanatçıların; kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış, onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Başoğlu, Aysun Özkan, Ayşe Akpınar, Bahriye Çelik, Barış Can Kula, Batu/han Sicimoğlu, Burcu Eşiyok, Berk Erikçi, Ceren Avcı, Çağla Saydağ Karter, Deniz Açıkalın, Ece Tıpyardım, Elif Konur, Gülce Dağlıoğlu, Nazan Aksaray, Nina Hakimi, Remziye Uzunsinan, Rosy Maçoro, Tuğba Konur, Yeşim Kale

“Four Seasons” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi’nde - Tomtom, İstiklal Caddesi, No:215 Beyoğlu / İSTANBUL 19 Mart 2021 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratörler / Galip Çıkın, Burak Özkanca, İclal Gültekin ve Yaman Pakdil