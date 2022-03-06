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Santa Maria Draperis Kilisesi “FABULA” Sergisi 

“FABULA” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi 12 Mart 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

06 Mart 2022 Pazar 21:44
Santa Maria Draperis Kilisesi “FABULA” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Santa Maria Draperis Kilisesi, 4 Mart - 12 Mart 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “FABULA” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri sanatseverler tarafından büyük beğeni aldı. 

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide Barış Arslan Quartet , Barış Arslan (g) Tamer Temel (ts), Volkan Topakoğlu (b) ve Efe Oğur (d) sanatçıları ziyarete gelen sanatseverlere müzikleri ile mutlu anlar yaşattılar. 

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle... 

İclal Gültekin ve Dilara Orhan küratörlüğünde “Fabula” sergisinde Eserleri Olan Sanatçılar; Ataman Oğuz, Ayhan Sönmez, Baran Kamiloğlu, Erinç Işık, Murat Özdoğru, Muhammed Bakır, Peruze Hamurcu, Şemsi Ateş, Vahhap Ayhan, Yüksel Yuko Sönmez, Yücel Dönmez 

FABULA” adlı sergi; Santa Maria Draperis Kilisesi 12 Mart 2022 tarihine kadar Tomtom, İstiklal Caddesi, No: 215 Beyoğlu-Taksim’deki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Önce Vatan Gazetesi

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FABULASergiSanta Maria Draperis KilisesiZambak Karabayönce Vatan
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