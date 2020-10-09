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SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ’NİN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2020-2021 SEZONUNUN YENİ OKUMA TİYATROSU SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ’NİN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

09 Ekim 2020 Cuma 12:51
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SANKİ HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ’NİN PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

Günay Ertekin'in yazdığı, Eylem Yıldız'ın yönettiği “Sanki Hiçbir Şey Olmamış Gibi” adlı oyunun prömiyeri 1 Ekim Perşembe akşamı Garibaldi Sahnesinde gerçekleştirildi.

Oyunun konusu şöyle:
Yıllardır birbirinden ayrı, farklı şehirlerde yaşayan dört kız kardeş, Alzheimer hastası annelerinin ölümüyle, çocukluklarını geçirdikleri evde bir araya gelir. Yıllar ve mesafeler onları birbirine gezegenler kadar uzak bırakıp, köksüz, savunmasız ve mutsuz kılmıştır. Miras paylaşımı için birlikte geçirmek zorunda kaldıkları kısacık zamanda yaşadıkları çözülmelerle, dört kız kardeş hayata, birbirlerine ve kendilerine dair birçok duyguyu keşfeder. Çünkü aile, bölük pörçük anılarla ardımızda bıraktığımız bir yuvadan daha fazlasıdır aslında... 

Aile ilişkileri, bellek, iletişimsizlik, geleceksizlik, kadın-erkek ilişkileri, aidiyet sorunları gibi güncel temaları ele alan oyun, hepimize tanıdık bir yerden sesleniyor...

Dramaturgisi de Günay Ertekin'e ait olan oyun 3-29-31 Ekim tarihlerinde Garibaldi Sahnesinde izlenebilir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sevgül EroğluPrömiyerSanki Hiçbir şey Olmamış Gibiönce Vatan
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