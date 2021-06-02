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“SANATTAN ART-A KALAN” Sergisi & Gallery Next 

Yerli ve ve İran’lı sanatçıların eserlerinden oluşan “Sanattan Art-A Kalan” Karma Resim Sergisi, 25 Mayıs’da Gallery Next’de gerçekleşti. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:06
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“SANATTAN ART-A KALAN” Sergisi & Gallery Next 

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

Yerli ve ve İran’lı sanatçıların eserlerinden oluşan “Sanattan Art-A Kalan” Karma Resim Sergisi, 25 Mayıs’da Gallery Nextde gerçekleşti. 

Pandemi dönemi açılışı kurallar dahilinde gerçekleşen yağlı boya, akrilik, toz pastel ve fine art tekniklerinin de kullanıldığı sergide; 38 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta. 

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 1 Haziran tarihine kadar Harbiye Mahallesi, Atiye Sokak, Yuva Apartmanı, No:8 D:4 Nişantaşı Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Önce Vatan Gazetesi

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SANATTAN ARTA KALANSergiGallery NextZambak Karabayönce Vatan
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