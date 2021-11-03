Sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluşacak

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği, ‘USTALAR’ adlı sergisini 6 Kasım’da ÇINAR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ SERGİ SALONUN da sanatseverlerle buluşturacak.