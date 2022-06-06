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Sanatın tasarımla buluştuğu Yeşim Kale sergisi…

Yeşim Kale Art Galeri’de ayda bir defa yaptığı kişisel sergilerine yaz tatili arası vermeden önce, dostlarına, takılarıyla adeta görsel bir şölen yaşattı.

06 Haziran 2022 Pazartesi 21:32
Sanatın tasarımla buluştuğu Yeşim Kale sergisi…

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Geçtiğimiz ay “Renkli İnsanlar, Siyah Beyaz hikayeler” sergisini izleyicisiyle buluşturan Yeşim Kale, sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir dost toplantısıyla takı tasarımlarını sergiledi. Doğadan ve sanatından ilhamla yaptığı özgün tasarım takılarını sadece www.yesimkale.com sitesinde satışa sunan Yeşim Kale, sezon öncesinde yeni modellerini dostlarıyla paylaştı. 

Yeşim Kale Art Galeri’de ayda bir defa yaptığı kişisel sergilerine yaz tatili arası vermeden önce, dostlarına, takılarıyla adeta görsel bir şölen yaşattı. Haziran sonunda sadece www.yesimkale.com da satışta olacak yeni koleksiyon ilgi ve merakla bekleniyor.

Önce Vatan Gazetesi

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Yeşim KaleSanatın Tasarımla Buluştuğu Yeşim Kale Sergisi…
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