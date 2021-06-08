SANATÇILARDAN "GÖZÜNÜ YUMMA" KAMPANYASI

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Yaklaşık 1.5 yıldır sahnelerden uzak kalan sanatçılar ve müzik emekçileri sokağa çıkma yasağının saat 24.00’e çekilmesi ve sahnelerin açılması için kampanya başlattı. Kampanya sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahbap Platformu da müzisyenler için yardım projelerini duyurdu.

Hakan Altun'dan Tarkan'a, Gülşen'den Nilüfer'e, Murat Boz'dan Demet Akalın'a birçok ünlü ismin aralarında bulunduğu müzisyenler "Kademeli normalleşme" takviminde yer almayan müzik sektörü için kararın gözden geçirilmesini talep ederek "Gözünü yumma" sloganıyla birlik çağrısı yaptı.

Müzik dünyasından yükselen sese Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ahbap Platformu kayıtsız kalmadı. Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Platformu’nun, pandemi döneminde uzun süredir eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle işsiz kalan müzisyenlerin 400 liraya kadar olan elektrik, doğalgaz ve su faturalarını ödeyeceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız" denildi.