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Sanat ve sanatçılar, geleceğe uzanan ellerimizdir

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25 Aralık 2021 Cumartesi 14:22
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Sanat ve sanatçılar, geleceğe uzanan ellerimizdir

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Ünlü Kırgız yönetmen Bolot Şamşiyev doğumunun 80. yılında Ankara’da düzenlenen sergiler ve film gösterimleriyle anıldı.

Sanat ve sanatçı geleceğe uzanan elimizdir.” 

Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı olarak etkinliğin ev sahiplerinden olan T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu burada yaptığı konuşmada;

“Türk Dünyasına mensup  her devletimizin şerefli bir mazisi, destansı bir hikayesi var. Bizler Türk Dünyasının evlatları olarak hepimiz nizam ve merhamet medeniyetinin çocuklarıyız. “Sanat ve sanatçımız geleceğe uzanan elimizdir.” Kültür emperyalizminin medeniyet coğrafyamızdaki asimilasyon etkisini, engellemek ve kendi medeniyetimizin kültürel birikimini nesilden nesile aktarmanın en etkin  yolları artık sinema, sosyal medya ve internet olduğu malumdur. Bunlar ile medeniyet değerlerimizi  evrensel marka yapmak; başta üniversitelerimiz olmak üzere herkesin milli görevidir.” dedi.

Etkinlikler kapsamında TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı;

Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi Kıbanıçbek Ömüraliyev’e,

Kırgız sinema sanatçıları;

Ayturgan Temirova, 

Murat Mambetov,

Aysuluu Subanliyeva ve

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu’ya,

Bolot Şamşiyev’in 80. doğum yılı anısına hazırlanan hatıra plaketlerini takdim etti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bolot ŞamşiyevKırgız YönetmenSANAT
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