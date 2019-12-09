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“Sanat Engel Tanımaz! Sosyal Sorumluluk Projesi” 

Maji Luxury Art Gallery & Event, First Solo salonunda, Sanat Engel Tanımaz isimli Sosyal Sorumluluk Projesi sergisini 2 – 10 Aralık 2019 tarihleri arasında izleyicilerle buluşturuyor. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne önem veren Maji Luxury Art Gallery & Event; Art-İst Suluboya Derneği ve Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriyor. 

“Sanat Engel Tanımaz! Sosyal Sorumluluk Projesi” 

Maji Luxury Art Gallery & Event, First Solo salonunda, Sanat Engel Tanımaz isimli Sosyal Sorumluluk Projesi sergisini 2 – 10 Aralık 2019 tarihleri arasında izleyicilerle buluşturuyor. Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne önem veren Maji Luxury Art Gallery & Event; Art-İst Suluboya Derneği ve Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriyor. 

09 Aralık 2019 Pazartesi 14:51
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“Sanat Engel Tanımaz! Sosyal Sorumluluk Projesi” 

ZAMBAK KARABAY

Projenin amacı doğrıltusunda Art-İst Suluboya Derneği tarafından, suluboya resim tekniğinin toplumun her kesiminden, suluboya resim tekniğini yaygınlaştırmak, sevdirmek ve her birey için erişebilirliğini mümkün kılmaktır. Bu anlamda desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylerin eğitilmesine, yeteneklerinin açığa çıkmasına katkı sağlamak için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. 

Proje; hemen hemen her engel türüne hizmet sağlayan “Metin Sabancı Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki engelli çocukların eğitilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Haftada iki gün Art-İst Suluboya Derneği üyelerinden Sn. Ümit Özcan isimli öğretmen eşliğinde, engelli çocuklara 2 ay boyunca suluboya resim dersi verilmiştir. Eğitim alan çocuklara moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla, Art-İst Suluboya Dernek üyelerinin eserleriyle birlikte, çocukların yapmış oldukları resimler sergide yer almaktadır. Sergide 4 büyük suluboya ustası; Burhan Özer, Sait Güner, Işık Özışık ve Orhan Güler’in eserleri de yer almaktadır. 

Sergiden elde edilecek gelir; Türkiye Spastik Çocuklar Vakfına, yatılı birimde kullanılmak üzere bağış yapılacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

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