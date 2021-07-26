“SANAT AŞKINA - 4” AÇILDI

HABER: ZAMBAK KARABAY
Adalar Kültür Derneği; 2021 Yaz Kültür - Sanat Festivali kapsamında, küratörlüğünü Ayşenur Özsankur‘un yaptığı “Sanat Aşkına - 4” adlı Karma Sergiye ev sahipliği yapıyor.
Pandemi koşullarında düzenlenen sergide, 25 sanatçının çeşitli tekniklerle ürettiği eserler yer alıyor. Sergi, bir hafta süreyle Büyükada Çınar Meydanı’nda bulunan Adalar Kültür Derneği Sergi Salonu‘nda sanatseverlerin ziyaretine açık.
Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alev Demirkesen, Ayla Akyol, Ayşegül Özdemir, Ayşenur Özsankur, Ayşenur Yıldırım, Baksen Çeliker, Berrin Maral, Beyza Bayraktaroğlu, Birnur Karatimur Çutsay, Canan Arabacı Doğruer, Deniz Tokgöz, Deren Mutluol, Emin Özdemir, Fevziye Özmen, Figen Koylan, Harika Ören, İlknur Altun, K. Muzaffer Gençer, Kadriye Ayan, Mustafa Gürgüler, Nihal Güres, Nur Ulubil, Nuran Say, Pervin Bülbül, Simay Bodur
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