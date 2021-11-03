SAMY ERTAN’DAN 3 ŞARKILIK ALBÜMLE “CESARET”Lİ ÇIKIŞ

YAŞAR ŞENYÜZ



"19 Yıllık sahne kariyerime bu maxi single çalışması ile cesaret vermek istedim. Bu albümde 3 şarkım var. Sözü - Müziği Sezen Aksu’ya Ait TÜKENECEĞİZ, sahnede okumaktan büyük keyif aldığım Sait Ağdaş şarkısı ASİ ve kıpır kıpır enerjisi ile KOLAY GELSİN. Büyük heyecanla hazırladığım albüm artık müzik severlere emanet.”





Büyük bir titizlikle hazırlanan albümün aranjörlüğü Hatem Tutkus tarafından yapıldı. Yine albümün ilk çıkış şarkısı olan “ASİ” için İstanbul’un sembol mekanlarından Beykoz Kundura Fabrikasında klip çekildi. Yönetmenliğini Mustafa Özen’in yaptığı klip albüm ile aynı anda dijital platformlarda yer alıyor.

Samy Ertan “ Cesaret” albümü Ağdaş Müzik etiketi ile 1 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunuldu