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SAMY ERTAN’DAN 3 ŞARKILIK ALBÜMLE “CESARET”Lİ ÇIKIŞ

Samy Ertan, uzun bir aradan sonra “CESARET” albümü ile müzik severlere yeniden merhaba dedi. Sahnelerin başarılı ismi Samy Ertan, suskunluğunu “CESARET” ile bozdu. Sahne çalışmaları tüm hızıyla devam eden Samy Ertan yeni albümü ile ilgili iddialı konuştu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:38
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SAMY ERTAN’DAN 3 ŞARKILIK ALBÜMLE “CESARET”Lİ ÇIKIŞ

YAŞAR ŞENYÜZ
 

"19 Yıllık sahne kariyerime bu maxi single çalışması ile cesaret vermek istedim.  Bu albümde 3 şarkım var. Sözü - Müziği Sezen Aksu’ya Ait TÜKENECEĞİZ, sahnede okumaktan büyük keyif aldığım Sait Ağdaş şarkısı ASİ ve kıpır kıpır enerjisi ile KOLAY GELSİN. Büyük heyecanla hazırladığım albüm artık müzik severlere emanet.”


Büyük bir titizlikle hazırlanan albümün aranjörlüğü Hatem Tutkus tarafından yapıldı. Yine albümün ilk çıkış şarkısı olan “ASİ” için İstanbul’un sembol mekanlarından Beykoz Kundura Fabrikasında klip çekildi. Yönetmenliğini Mustafa Özen’in yaptığı klip albüm ile aynı anda dijital platformlarda yer alıyor. 

Samy Ertan “ Cesaret” albümü Ağdaş Müzik etiketi ile 1 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlardan müzik severlerin beğenisine sunuldu

Önce Vatan Gazetesi

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SAMY ERTANDAN 3 ŞARKILIK ALBÜMLE CESARETLİ ÇIKIŞ
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