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“SALVATORE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 14:29
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“SALVATORE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Galerıe D’Art La Vısıone, 10 Ocak – 19 Ocak 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçılarınSalvatore” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Pandemi dönemi; gerçekleşen sergide eserleri olan sanatçıları ziyarete gelen sanatseverler sergiyi kurallara uygun olarak gezdiler.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. Usta ve genç sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserlerini kaçırmamanız dileğiyle...

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Arzu Kızıl, Asiye Alev, Ayla Nalbant, Ayşe Özlem Yüksel, Deniz Kusem, Dilek Gaye Koçer, Duygu Sağlamyürek, Elem Türker, Feray Çakmak, Habib Sivil, Hülya Hayali, İhsan Hatiboğlu, Latife Balıkçı, Melda Çetiner, Merhdad Barazandeh, Merve Keskin, Muhammet Ilgın, Nesrin Tiryakioğlu, Pelin Bayraktar, Saime Yadigar, Sama Adib, Senem Çağın, Seval Tekin, Sezgi Kızılöz Sobutay, Yasemin Haddad, Yıldız Kaynak, Zehra Koyun, Zeynep Yazar, Zıba Tazehseresht

Salvatore” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 18 Ocak 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

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