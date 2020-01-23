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Saküder’in 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi

SAKÜDER kuruluşun 15. yılında düzenlemiş olduğu 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı, 2020 Şükran ve Onur Plaketleri Takdim Töreni 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde davetliler ve basın huzurunda gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından kokteyl eşliğinde sergi gezildi.  

Saküder’in 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi

SAKÜDER kuruluşun 15. yılında düzenlemiş olduğu 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı, 2020 Şükran ve Onur Plaketleri Takdim Töreni 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde davetliler ve basın huzurunda gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından kokteyl eşliğinde sergi gezildi.  

23 Ocak 2020 Perşembe 18:45
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Saküder’in 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

İstanbul Sergi Açılış Onur Konukları
İ.B.B. Başkanı Ekrem İmamoğlu
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş
İ.B.B. Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı

İstanbul Sergi Açılış Onur Sanatçıları
Prof. Dr. Ahmet ÖZOL
Prof. Dr. Basri ERDEM
Prof. Dr. Nur GÖKBULUT
Prof. Dr. Halil AKDENİZ

Sergiye Katılan Sanatçılar

Prf. Dr. Seyyit Bozdoğan (2020 PSÖ.), Dr. Öğr. Üyesi Turan Enginoğlu (2020 PSÖ.), Dr. Samiye Erdoğan (2020 PSÖ.), Suna Özkalan (2020 PSÖ.), Prf. Dr. Nüzhet Kutluğ (2019 PSÖ.), Prf. Dr. Bedri Karayağmurlar (2019 PSÖ.), Gülseren Sönmez (2016 PSÖ.), Erkan Geniş (2015 PSÖ.), Aynur Akın, Ayfer Yelken, Atilla Yıldırım, Aynur Yıldırım, Ayşe Anıl, Aynur Kapsal, Bahar Özkaya, Bensen Ünlüoğlu, Berfu Bozkurt, Berrin Durmuş, Beyhan Demirok, Coşkun Özçakır, Dibar Şahan, Döndü Işıl Doğan, Ebru Kutlar, Elçin Ercan Canbaz, Emel Karayer, Emine Aslan, Erdal Bölükbaşı, Erkin Gözel, Gönül Dinç, Gönül Kuray, Görsev Özdemir, Gülay Hakgönül, Güllüzar Filiz Tonkuş, Güneş Gönen, Hamiye Çelik, Hatice Aydemir, Havva Karasu, Hayriye Kuran, Jale Dermen, K. Muzaffer Gençer, Kezban Anayurt, Leyla Doruk, Meriç Öz, Melahat Coşkun, Nazlı Er, Naim Fakkuşoğlu, Nermin Yılmazkulaş, Nur Ulubil, Nuray Yıldırım, Nuray Güç, Nusret Demren, Nilüfer Batmanoğlu, Özer Koç, Pervin Demircan, Pınar Yükselir, Pınar Demirbağ, Rozay Memedowa, Sabahat Bayar, Saniye Karahancı, Serap Çağatay, Semra Uzunkol, Semra Taşcı, Sevil Akay, Sevil Bekiş, Sevim Kaya Koçak, Sevinç Seles, Sezer Uğur, Şerife Yıldız Özkök, Şükran Bulut, Tülay Cantosun, Yasemin Eralp, Zekiye Besler Kuşçu, Zehra Çiğdemgül, Zerrin Yeşilova

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SAKÜDERZambak Karabayönce Vatan9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi
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