Saküder’in 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi

SAKÜDER kuruluşun 15. yılında düzenlemiş olduğu 9. Uluslararası İstanbul Sanat Buluşması Resim Sergisi açılışı, 2020 Şükran ve Onur Plaketleri Takdim Töreni 18 Ocak 2020 Cumartesi günü Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisinde davetliler ve basın huzurunda gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından kokteyl eşliğinde sergi gezildi.