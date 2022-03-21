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SAKÜDER 17. Yıl Açılış Sergisi CKM’de

21 Mart 2022 Pazartesi 15:04
SAKÜDER 17. Yıl Açılış Sergisi CKM’de

HABER: ZAMBAK KARABAY

SAKÜDER‘in 17. yılında Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat fuaye sergi alanında düzenlenen Karma Sergide 60 sanatçıdan, çeşitli tekniklerle üretilmiş 100’den fazla eser yer alıyor. Çok sayıda sanatçı, sanatsever ve basın mensuplarının katılımı ile açılan sergi, 23 Mart 2022 tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi 4. Kat fuayede sanatseverlerin ziyaretine açık.

Onur Konuğu olarak 60. sanat yılını kutlayan Müjdat Gezen ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na da SAKÜDER Başkanı Ali Eser tarafından birer plaket verildi.


Sergide eseri olan sanatçı Güllüzar Filis Tonkuş; Erzincan doğumluyum. Türk Alman şirketinde çalıştım. Sendikacılık yaptım. Sivil toplum kuruluşlarında görev aldım . Resime olan tutkum; ruhumdaki renkleri tuale aktarmak isteğimdi. Değerli Akademisyen Ressam hocalardan ders aldım. 4 kişisel sergim oldu.  Sayısız karma sergilere hala katılmaktayım. Bir eserim Anıtkabir Müzesi, Harbiye Askeri Müze’de Elif adlı eserim ve Vecihi TİMUROĞLU Sanat Galeri’sinde Pir Sultan Abdal’a itafen yapılan eserim bulunmaktadır. Yurt içi - Yurt dışı koleksiyonerlerde eserlerim bulunmaktadır. Çalışmalarıma devam etmekteyim. İki kız çocuğu annesiyim. “Sanat eğtimi almış bir toplum daima güzel duygularla beslenir.”


 

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SAKÜDER 17. Yıl Açılış Sergisi CKMde
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