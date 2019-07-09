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Sakçagözü Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

Sakçagözü Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:48
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Sakçagözü Şelalesi’ne ziyaretçi akını

GAZİANTEP - İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi’nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesinin doğal güzelliğiyle ilgi çektiğini belirterek, şelalenin daha geniş ziyaretçi kitlesine ulaşması için çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepNurdağıSakçagözü Şelalesi
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