Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok'tan heyecanlı ve düşündürücü bir çocuk kitabı: Dev ile Üç Cüce!

ENGİN ÇAĞLAR

İSTANBUL

Onları çok seven anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürüyorlar.

Ancak artık hayata atılmanın, çalışmanın, üretmenin vakti geldi.

Köylerinden ayrılacak ve çalışmak için uygun işi arayacaklar. Yol boyunca karşılarına devler, türlü macera ve heyecan dolu yollar çıkacak. Nefes nefese okunacak, eğlenceli, düşündürücü, çizimleriyle göz dolduran bir kitap çocukları bekliyor.

Dev ile Üç Cüce çalışmanın, sabretmenin ve cesur olmanın anlatıldığı, güçlü bir hikaye. Dev ile Üç Cüce daha önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Büyük ilgi gören kitabın Türkçesi Nemesis Kitap etiketiyle tüm kitapçılarda. Çocukları heyecanlı bir yolculuk, katmanlı bir hikaye ve tempolu bir okuma bekliyor!

Yazar ve Çizer Hakkında

Eylem TOK

Şair, yazar ve yönetmen Eylem Tok İstanbul’da yaşıyor. İktisat ve psikoloji eğitimi aldı. Çok satanlar listesine giren romanlar yazdı. Ayrıca senaryosunu yazıp yönettiği filmleri pek çok uluslararası film festivalinde gösterildi. Kendini “masalcı” olarak tanımlayan Eylem Tok, çocuklar ve gençler için de kitaplar kaleme almaya başladı. Bunlardan ilki olan Dev ile Üç Cüce adlı romanı önce İngiltere’de The Giant and the Three Dwarves adıyla yayımlandı ve Kanada, Amerika gibi ülkelerde aynı anda satışa çıktı. Yazarın farklı yayınevlerinden çıkan üç romanı bulunmaktadır. Türkiye’de ilk defa yayımladığımız Dev ile Üç Cüce yazarın ilk çocuk kitabıdır.

Yeliz AKIN

1992’de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü bitirdi. Çocuk kitapları resimlemenin yanı sıra bir edebiyat dergisinin sanat yönetmeni olarak yer alıyor ve çeşitli dergilere illüstrasyonlar yapıyor.