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Şair Rojin Aktaş Altın Melek Ödülünü Aldı!

01 Temmuz 2022 Cuma 16:22
Şair Rojin Aktaş Altın Melek Ödülünü Aldı!

Yazar ve Şair Rojin AKTAŞ ünlülerin de katıldığı gösterişli gecede ödülünü aldı.

Gelenekselleşen " Altın Melek " ödülleri sahiplerini buldu.Müzik, sinema, futbol, magazin gibi bir çok kategoride 'en iyilerin' ödüllendirildiği Altın Melek Ödül töreninde Rojin AKTAŞ 'a 'Yılın en başarılı yazar şairi' ödülünü almaya hak kazandı.

Bir güzel sözünde şöyle hitap ediyor:

Sen kadınsın ne yapabilirsin dediler:

Güçlüyüm izleyin ve görün dedim,

Başımı dik kaldırarak...

Haber

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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Şair Rojin Aktaş Altın Melek Ödülünü Aldı
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