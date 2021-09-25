Saime Uyar “Doğadan Yansımalar” Sergisi

HABER: ZAMBAK KARABAY

Next Gallery’ de değerli eserleri ile yer alan Ressam Saime Uyar’ın “Doğadan Yansımalar ” adlı Solo Resim Sergisi, 22 Eylül’de gerçekleşti.

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide, genç ressamın eserleri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 28 Eylül tarihine kadar Next Gallery’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Saime Uyar, lisans eğitimini İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Resim Bölümü’nde, Yüksek lisans eğitimini İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Bölümü’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik/Doktora alanında 28 Haziran 2021’de mezun olmuştur.

Görsel sanatlar alanındaki çalışmalarına resim ve heykel ile başlayan sanatçı, ilerleyen zamanlarda duvar resmi, fotoğraf, video çalışmalarıyla birlikte folklor alanındaki çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürmektedir. İçinde yaşadığı çağın sorunları üzerine yoğunlaşan sanatçı, yaşam kaynağı olarak doğadan esinlenerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Sanatçı, iki kişisel resim sergisi, bir sanatsal proje gerçekleştirmiş, birçok yurt içi ve yurt dışı karma sergide yer almıştır. [email protected]