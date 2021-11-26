SAHNEDE 55.YIL

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Türk pop ve rock müziğin önemli gruplarından MFÖ solisti Fuat Güner geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımıyla sahnede geçen 55. yılını kutladı. Mazhar Alanson, Fuat Günver ve Özkan Uğur'dan oluşan grup 1984 yılında çıkardıkları Ele Güne Karşı Yapayalnız ile müzik hayatlarına başladı; bu albümdeki "Ele Güne Karşı", "Güllerin İçinden", "Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da", "Yalnızlık Ömür Boyu" gibi şarkılarıyla dikkat çekti. Grup 1985 ve 1988 yıllarında sırasıyla "Diday Diday Day" ve "Sufi" şarkılarıyla Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında ülkemizi temsil etti.

Grup KÜSME BANA adlı single’ı çok yakında sevenleriyle buluşturacak.