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ŞAHİN KONFERANSLARINA VE İMZA GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR

19 Mart 2022 Cumartesi 13:27
ŞAHİN KONFERANSLARINA VE İMZA GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR

İnsanlar bir şeyler öğrenmek için eski zamanlarda kitaplardan ve öğretmenlerden faydalanıyorlardı. Günümüzde bunlara teknolojik aletlerde eklendi. Gerek web sitelerden gerekse de sosyal medyadan insanlar birçok bilgiye ulaşabilmektedir.

Bilgiye ulaşmanın bir yöntemi de konusunda uzman insanların verdikleri konferanslardır. Günümüzde gerek üniversitelerde gerekse de birçok kamu ve özel kuruluşta konferanslar düzenlenmektedir.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin’de konferanslarına ve imza günlerine devam ettiğini belirterek şu sözlerle konuşmasını sürdürdü; “gençlere bir şeyler verebilmek manen bana çok büyük katkı sağlıyor. Bazı konferanslarımın konusu bağımlılık yapan maddelerin zararları, bazılarının ki kitap okumanın önemi gibi konular. Konferanslarım soru cevap şeklinde olup gençleri sıkmadan konunun bütünlüğü içerisinde konuşmalarımı sürdürüp konuşmamı bitiriyorum.”

Şahin son olarak şunu ekledi; “bundan sonra da konferanslarıma ve imza günlerime devam edeceğim. Umarım halkıma faydalı olabilirim.”

LÜTFİ ŞAHİN 

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Önce Vatan Gazetesi

Kitap Tanıt 

Yayın Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 19.03.2022 13:28
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ŞAHİN KONFERANSLARINA VE İMZA GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR
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