Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.175,40
ALTIN
917,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,68
EURO
16,36
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı...
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi akademik...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK

22 Mart 2022 Salı 09:48
ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK

Kitap kurtlarının vazgeçilmezi olan kitapların tarihçesi yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Tarih içerisinde de kitap kurtları vardı, günümüzde de kitap kurtları var, bundan sonra da kitap kurtları olacak.

Kitap okuma sevgisi barutun ateşlenmesine benzemektedir, bir kez ateşlendiği zaman bir daha bu barutun yanması engellenememektedir.

Kitap alan kitap severler birde bu kitaplar yazarı tarafından imzalı olduğu zaman daha coşkulu bir şekilde kitap okumaktadırlar. Ülkemizdeki şehirlerde zaman zaman kitap fuarları düzenlenmektedir ve kitap kurtları bu fuarlara katılmaktadır.

Eğitimci Yazar Youtuber Araştırmacı Lütfi Şahin bu sene 17. Si düzenlenecek olan Ankara Kitap Fuarı’na iştirak edeceğini söyleyerek şu cümlelerle sözlerine devam etti; “18 Mart ile 27 Mart arasında ATO Congresium’da düzenlenecek olan kitap fuarına 25 Mart Cuma günü saat 12 ile 14 arasında bende iştirak edeceğim. Bütün okurlarımı bekliyorum.”

LÜTFİ ŞAHİN 
***

Facebook  Kitap Tanıt Grubu köşesi

https://www.facebook.com/groups/483467285048625

Önce Vatan Gazetesi

Kitap Tanıt 

Yayın Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 22.03.2022 09:50
Anahtar Kelimeler:
ŞAHİN ANKARA KİTAP FUARINA İŞTİRAK EDECEK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşık Veysel, vefatının 49'uncu yılında mezarı başında anıldı
Aşık Veysel, vefatının 49'uncu yılında mezarı başında anıldı
Akın Ekici “Nefesim” Sergisi
Akın Ekici “Nefesim” Sergisi
SAKÜDER 17. Yıl Açılış Sergisi CKM’de
SAKÜDER 17. Yıl Açılış Sergisi CKM’de
Türkiye'nin en büyüklerinden olacak
Türkiye'nin en büyüklerinden olacak
ŞAHİN KONFERANSLARINA VE İMZA GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR
ŞAHİN KONFERANSLARINA VE İMZA GÜNLERİNE DEVAM EDİYOR
Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak
Devlet tiyatroları ile özel tiyatrolar, Tiyatro Günü'nü birlikte kutlayacak
Sporcu-Ressam Perihan Çiftçi Özdabak “Burs” Sergisi
Sporcu-Ressam Perihan Çiftçi Özdabak “Burs” Sergisi
SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor
SEVDALUK fotograf sergisi sanatseverleri bekliyor
“FEMME” sergisi SIGNATURE ART GALLERY’de açıldı
“FEMME” sergisi SIGNATURE ART GALLERY’de açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma