Sağlık ve güzelliğin ipuçları bu kitapta

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İSTANBUL - Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken Cildime Neler Oluyor?'da bütünsel sağlık ve güzelliğin ipuçlarını veriyor, yeni hayatın yeni güzellik sırlarını paylaşıyor.

Dermatolog Doç. Dr. Alev Eken Cildime Neler Oluyor? adlı kitabıyla her yaştan okura bir el kitabı sunuyor, doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları tek bir kitapta derliyor.

Cilt sağlığını sağlıklı yaşamla sağlama yolunda önemli ipuçları barındıran kitabın görselleri M.Sc. Bio. Işın Nur Cicerali imzalı. Cicerali kitabın aynı zamanda röportörü.

Sohbet havasında ilerleyen kitapta çağın önemli soruları ve yanıtları yer alıyor. Cilt güçlendiriciler, yiyip içtiklerimizin iç ve dış güzelliğimize etkisi, şekerin ve yağın etkileri, bütünsel sağlık ve güzelliğin şifreleri ve dahası Cildime Neler Oluyor?'da.

Bütünsel sağlık ve cilt kalitesinin güçlendirilmesi için her yaştan okurun ilgisini çekecek bilgiler veren Eken, şöyle diyor:

"Cilt sağlığı yalnızca bir güzellik konusu değil… Cildimiz, bütünsel sağlığımızın dev bir aynası. Sağlığımızı ve güzelliğimizi bu dev aynada yansıtabilmek ise elimizde. Bunun için özen göstermemiz gerekenler yaşam biçimimizde saklı, çünkü insan, yaşam biçimini bir kıyafet gibi üzerine giyiyor."

Siyah Kitap etiketiyle raflarda yerini alan Cildime Neler Oluyor?, yeni dönemin yeni sağlık yaklaşımına önemli bir katkı.