SAĞIROĞLU SİNEMALARDA.!

HABER: NİHAT İLİKÇİOĞLU
Adıyaman, Kahta ve Gerger bölgelerinde çekimleri olacak ‘’ Sağıroğlu ‘’ filminin başrol oyuncusu MUZAFER CESUR GÜNGÖR, NALAN ÇÖL Yönetmen ÖMER KORKMAZ Görüntü Yönetmeni VEDAT KARADENİZ Ana Kastındaki Oyuncular HAMİDE ÖZÇELİK, CESUR YILMAZ, HASAN YILDIZ, ALİ GÜNEY, CAFİYE HÜYÜK. ENGİN AKSU, SEFER ELİŞ,AHMET ÖRKÜT, ERTAN GÜNTAL, MEHMET KAÇARAN ŞÜKRAN CAĞMAN FADİME YILDIZ, DÖNDÜ GÜL ŞENGÜL KAYA, MİTAT ARI, AYSU CANLI, MUHARREM ERDEMİR karşınıza geçecekler.
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