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”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu

Uzun yıllar radyo programcılığı yapan, Ferhan Metin,”Şafak Kokusu &Suna” isimli ilk romanıyla karşımıza çıktı.

16 Temmuz 2021 Cuma 15:49
13 Okunma
”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu

İSTANBUL- Uzun yılar Polis Radyosu'ndan tanınan Ferhan Metin, yeni kitabı ile büyük beğeni topladı. Bir kokunun hayatınızda neleri değiştirebildiğini konu alan kitap,  hiç bir duygunun asla kaybolmayacağını öne sürüyor. "Bir an farkettiğiniz bir kokunun kalbinize sızması ile bütün planlarınız değişebilir mi?, Sizin dışınızdaki hayatlara pencere açabilir mi? Peki ya kokuyla öğrenebilir mi insan?" Bütün soruların cevaplarını ”Şafak Kokusu &Suna” romanının sayfaları içerisinde yanıtlayan yazar, her şeyin sadece bir an da değişebileceğini açıklıyor.  

ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Polis RadyosuŞafak Kokusu &SunaYeni KitabElif Hayvalı
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