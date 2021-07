”Şafak Kokusu &Suna” Kitapseverlerle Buluştu

İSTANBUL- Uzun yılar Polis Radyosu'ndan tanınan Ferhan Metin, yeni kitabı ile büyük beğeni topladı. Bir kokunun hayatınızda neleri değiştirebildiğini konu alan kitap, hiç bir duygunun asla kaybolmayacağını öne sürüyor. "Bir an farkettiğiniz bir kokunun kalbinize sızması ile bütün planlarınız değişebilir mi?, Sizin dışınızdaki hayatlara pencere açabilir mi? Peki ya kokuyla öğrenebilir mi insan?" Bütün soruların cevaplarını ”Şafak Kokusu &Suna” romanının sayfaları içerisinde yanıtlayan yazar, her şeyin sadece bir an da değişebileceğini açıklıyor.

ELİF HAYVALI