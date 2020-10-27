Saadet Algan’ın ikinci kitabı yakında raflarda!

İSTANBUL- Influencer dünyasında başarılı çalışmalara imza atan ve her geçen gün adından sıkça söz ettiren Saadet Algan, ikinci kitabı için kolları sıvadı. İlk kitabı “Size Koca Diyebilir miyim? ile büyük bir çıkış yapan Algan, ikinci kitabında influencer dünyasının bilinmeyen yönlerini farklı bir dille hikayeleştirerek okuyucuyla buluşacak.



Eğlenceli kurgusu, sade ve anlaşılır dili ile okuyucuya keyifli vakit geçirtecek olan kitabın ismi için son hazırlık aşamasında olan Saadet Algan, kitabın çıkış tarihini 2021 yılının ilk ayları olarak açıkladı.



2017 yılında da Işın Karaca’nın büyük çıkış yaptığı ve çok sevilen şarkısı ‘Bize de Bu Yakışır’ın sözlerine imzasını atan Saadet Algan, başarılı ve sevilen biri olmanın sırrını; ‘Kendi doğrularımdan hiç şaşmadan gece-gündüz çalıştım. Etik olmayan hiçbir işin içinde olmamaya gayret gösterdim ve bu da bana hep güzel kapılar açtı. Samimiyet ve şeffaflık önceliklerim arasında yer aldı. Tüm bunların hepsi birleştiğinde ise başarı kendiliğinden geldi.’ diye açıkladı.

ELİF HAYVALI