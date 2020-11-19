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Rusya'dan ilk defa Türkiye'ye Altın Kalem Ödülü Verildi!

19 Kasım 2020 Perşembe 12:21
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Rusya'dan ilk defa Türkiye'ye Altın Kalem Ödülü Verildi!


Rusya Ulusal Edebiyat Ödülü Altın Kalem organisazyon komitesi adına, Uluslar arası yarışma Ulusal Edebiyat Ödülümüz Rusya 2020 Altın Kalm Türkiye vatandaşına dünyanın en iyi yazarlarını ödüllendirme adına Sayın Yusuf Aslan Şair onursal konuğumuz olarak Moskova’ya gelmenizi ve konaklamanızı rica ediyorum. Edebi çeviriler katagorisinde bu yıl, Yusuf Aslan ( Adana, Türkiye ) yazarın “Karayılan” adlı romanı Altın Kalem ödülüne ve Rus yazarların çok sayıda Türkçe çevirisi için ayrıca ödüle ve Orta Asya Yazarlar ve Tarihçiler Birliği'nin "Yeni Ses" direktörü Monoldorov Joldoshbek Akylbekovich tarafından Orta Asya Turan Birimdige ödülüne layık görülen Yusuf Aslan, Bunca zamandır Türkiye’den bir yazar ilk kez burada, Rusya’da böyle yüksek bir ödül ve William Shakespeare diplomasıyla tebrik edilmiştir. Bu Türkiye için bir zafer!!! Dahi bir şairdir ve ülkesinin gururudur “diyor ünlü Rus yazarı Svetlana Savitskaya hanımefendi. ... Öte taraftan Altın Büyük Almanya Ödül Komisyonu Başkanı Heinrich Dick beyefendinin masallarını çeviri yapmamızdan dolayı - Sevgili Gulzira Sharipova ve Yusuf Aslan’ı "Altın Büyük Almanya" yarışmasından diplomalar ile tebrik ediyoruz! Ödül komisyonu Başkanı Heinrich Dick Diye, Heinrich Dick tarafından yazılmış bir yazısı.
 

YUSUF ASLAN


Önce Vatan Gazetesi
Haber:  Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

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